Renderferma

Гость Renderferma

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад

Команда опытных профессионалов в области визуализации архитектурных проектов качественно, дешево и в короткие сроки выполнит визуализацию вашего проекта любой сложности.

Визуализируем интерьеры, экстерьеры, предметы обихода, технику т.д.

Примеры наших работ вы можете посмотреть здесь: http://www.renderferma.ru/gallery/index.html

  • 3D-моделер\визуализатор

    $1000

    Студия, специализирующаяся на визуализации архитектурных проектов, производит набор опытных и ответственных фрилансеров для выполнения работ над проектами удалённо на постоянной основе. Основные требования к кандидатам: 1. Отличные знания 3ds Max, Vray, Photoshop. AutoCAD, ArchiCAD в необходимом объёме. Знание ...

    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Нужна администрируемая БД для учёта персонала.

    СРОЧНО! Нужно написать администрируемую БД для учёта персонала. В неё будут вносится личные и контактные данные сотрудника (телефон, ICQ, e-mail и т.п.), ссылки на вэб-портфолио, 2-3 изображения из портфолио и т.д. Удобный поиск по ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад