Renderferma

СРОЧНО! Нужно написать администрируемую БД для учёта персонала. В неё будут вносится личные и контактные данные сотрудника (телефон, ICQ, e-mail и т.п.), ссылки на вэб-портфолио, 2-3 изображения из портфолио и т.д. Удобный поиск по ...