Студия, специализирующаяся на визуализации архитектурных проектов, производит набор опытных и ответственных фрилансеров для выполнения работ над проектами удалённо на постоянной основе. Основные требования к кандидатам: 1. Отличные знания 3ds Max, Vray, Photoshop. AutoCAD, ArchiCAD в необходимом объёме. Знание ...
Команда опытных профессионалов в области визуализации архитектурных проектов качественно, дешево и в короткие сроки выполнит визуализацию вашего проекта любой сложности.
Визуализируем интерьеры, экстерьеры, предметы обихода, технику т.д.
Примеры наших работ вы можете посмотреть здесь: http://www.renderferma.ru/gallery/index.html
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- $10003D-графиканет заявокЗакрыт18 лет назад
СРОЧНО! Нужно написать администрируемую БД для учёта персонала. В неё будут вносится личные и контактные данные сотрудника (телефон, ICQ, e-mail и т.п.), ссылки на вэб-портфолио, 2-3 изображения из портфолио и т.д. Удобный поиск по ...Базы данных1 исполнительЗавершен18 лет назад