ReperoK

Артур Сливка ReperoK

 
30 летУкраина/Кременчуг
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Web desinger

Добрый день, меня зовут Валеев Марат (SpauN™)

В данный момент в сети занимаюсь Web-строительством, графикой в PS, обработкой фотографий.

#Создание сайтов на uCoz, Вёрстка вашего макета под uCoz, Исправление неполадок, дополнение скриптов на uCoz.

#Создание уникального макета для сайта.

#Разработка собственных логотипов.

#Обработка любых фотографий, по вашему желанию.

#Создание прочих графических работ: Аватарки, Юзер-Биг-Гиг-бары, Баннеры, и т.д

Цены приемлимые, договорные. Нет особых критерий по ценам, выбираете цену именно Вы.

Мои контакты:

ICQ: 387298799

Почта: [email protected]

Skype: raj_joker1

Портфолио
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Анимация
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#488
Наружная реклама
нет отзывов
от $40
от 3 дней
#1527
Баннеры
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#1595
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#3603
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $40
от 3 дней
#3711
Обработка фотографий
нет отзывов
от $15
от 2 дней
#4009
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