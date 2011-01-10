Web desinger
Добрый день, меня зовут Валеев Марат (SpauN™)
В данный момент в сети занимаюсь Web-строительством, графикой в PS, обработкой фотографий.
#Создание сайтов на uCoz, Вёрстка вашего макета под uCoz, Исправление неполадок, дополнение скриптов на uCoz.
#Создание уникального макета для сайта.
#Разработка собственных логотипов.
#Обработка любых фотографий, по вашему желанию.
#Создание прочих графических работ: Аватарки, Юзер-Биг-Гиг-бары, Баннеры, и т.д
Цены приемлимые, договорные. Нет особых критерий по ценам, выбираете цену именно Вы.
Мои контакты:
ICQ: 387298799
Почта: [email protected]
Skype: raj_joker1
Портфолио
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Анимация
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#488
Наружная реклама
нет отзывов
от $40
от 3 дней
#1527
Баннеры
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#1595
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#3603
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $40
от 3 дней
#3711
Обработка фотографий
нет отзывов
от $15
от 2 дней
#4009