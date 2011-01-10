Web desinger

Добрый день, меня зовут Валеев Марат (SpauN™)

В данный момент в сети занимаюсь Web-строительством, графикой в PS, обработкой фотографий.

#Создание сайтов на uCoz, Вёрстка вашего макета под uCoz, Исправление неполадок, дополнение скриптов на uCoz.

#Создание уникального макета для сайта.

#Разработка собственных логотипов.

#Обработка любых фотографий, по вашему желанию.

#Создание прочих графических работ: Аватарки, Юзер-Биг-Гиг-бары, Баннеры, и т.д

Цены приемлимые, договорные. Нет особых критерий по ценам, выбираете цену именно Вы.

Мои контакты:

ICQ: 387298799

Почта: [email protected]

Skype: raj_joker1