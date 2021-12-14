Чертежник и Програмист C# Unity

Делаю работы очень за дешево и в свободное время, стараюсь выполнять свою работу качественно, у меня мало опыта хочу собрать портфолио и отзывы.

Могу делать чертежи и 3д модели в САПР Компас 3д. Неоднократно помогал делать работы своим сокурсникам и успешно. Уверенный пользователь ПК, хорошо разбираюсь в офисных программах Word, Excel, PowerPoint.

Также увлекаюсь програмированием на C# и разработкой игр на движке Unity. Прошел курс от компании BIT.GAMES (загуглите про компанию).

Если интересно.

Получил высшее, степень бакалавр, диплом красный. Направление подготовки 15.03.05 – «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств».