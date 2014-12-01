Контекстная реклама Yandex.Direct, Google AdWords, Бегун.

Тарифные пакеты по созданию и ведению рекламных кампаний в Яндекс.Директ.

Рекламная кампания «Тест»

Идеально подходит для тестирования ниши с минимальным (ограниченным) бюджетом.

В тариф входит:

ручная настройка кампании

подбор горячих ключевых фраз

подбор минус слов

создание продающих объявлений – до 100

первичное медиапланирование

ежедневный мониторинг в течении 14 дней

внесение изменений для минимизация цены клика

рекомендации и консультации для дальнейшего самостоятельного ведения.

Стоимость – 800 грн (100уе) (3000 руб)

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Рекламная кампания «Старт»

Создание рекламной кампании 400 грн (50 уе.) (1500 руб)

Рекомендуемый бюджет на рекламную кампанию – 4000 грн (500 уе) (15000 руб)

Без минимального ограничения!

Ключевые запросы – до 300.

Объявления – до 150

Ведение рекламной кампании – 20% от бюджета, но не менее 800 грн (100 уе) (3000 руб)

Идеально подходит для тестирования ниши с минимальным бюджетом.

В тариф входит:

ручная настройка кампании

подключение Яндекс Метрики

настройка целей

подбор горячих ключевых фраз

подбор минус слов

создание продающих объявлений

первичное медиапланирование

ежедневный мониторинг, внесение изменений для минимизация цены клика

еженедельный и ежемесячный отчет

ежемесячная оптимизация

НОВИНКА: Настройка ретаргетинга! Работа на клиента с отложенным спросом!

Отчет:

Количество показов

Количество кликов.

CTR.

Расход денежных средств.

Средняя цена за клик.

Глубина.

Конверсия.

Цена цели.

Рекомендации по увеличению продаж.

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Рекламная кампания «Стандарт»

Создание рекламной кампании 600 грн (75 уе.) (1950 руб) – при переходе с пакета «Старт» - БЕСПЛАТНО!

Рекомендуемый бюджет на рекламную кампанию – от 6000 грн (750 уе) (22500 руб)

Ключевые запросы – до 500.

Объявления – до 300

Ведение рекламной кампании – 20% от бюджета, но не менее 1000 грн (125 уе) (3750 руб)

Идеально подходит для увеличения продаж уже существующей рекламной кампании.

В тариф входит:

ручная настройка кампании

подключение Яндекс Метрики (если не подключена)

настройка целей(если не настроены)

подбор горячих ключевых фраз

подбор минус слов под каждую фразу

подбор тематических «теплых» фраз

создание продающих объявлений

увеличение кол-ва объявлений

ежедневный мониторинг, внесение изменений для минимизация цены клика

еженедельный и ежемесячный отчет

ежемесячная оптимизация

Отчет:

Количество показов

Количество кликов.

CTR.

Расход денежных средств.

Средняя цена за клик.

Глубина.

Конверсия.

Цена цели.

Рекомендации по увеличению продаж.

НОВИНКА: Настройка ретаргетинга! Работа на клиента с отложенным спросом!

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Рекламная кампания «Стандарт +»

Создание рекламной кампании 800 грн (100 уе.) (3000 руб) – при переходе с пакета «Старт+» - БЕСПЛАТНО!

Рекомендуемый бюджет на рекламную кампанию – от 10000 грн (1250 уе) (37500 руб)

Ключевые запросы – до 1000.

Объявления – до 700

Ведение рекламной кампании – 15% от бюджета, но не менее 1600 грн (200 уе) (6000 руб)

Идеально подходит для увеличения продаж уже существующей рекламной кампании, увеличения охвата аудитории.

В тариф входит:

ручная настройка кампании

подключение Яндекс Метрики (если не подключена)

настройка целей(если не настроены)

подбор горячих ключевых фраз

подбор тематических «теплых» фраз

подбор и тестирование около тематических фраз

подбор минус слов под каждую фразу

создание продающих объявлений

увеличение кол-ва объявлений

ежедневный мониторинг, внесение изменений для минимизация цены клика

еженедельный и ежемесячный отчет

ежемесячная оптимизация

Отчет:

Количество показов

Количество кликов.

CTR.

Расход денежных средств.

Средняя цена за клик.

Глубина.

Конверсия.

Цена цели.

Рекомендации по увеличению продаж.

НОВИНКА: Настройка ретаргетинга! Работа на клиента с отложенным спросом!