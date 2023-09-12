Настройка и ведение контекстной и таргетированной рекламы.

Работаю в области маркетинга 9 лет. Конкретно контекстной рекламой занимаюсь 2 года. На данный момент ищу проекты, которые позволят расти и экспериментировать. Область деятельности значения не имеет. Своей сильной стороной считаю умение учиться, работать в команде и системный подход к задачам.

Работал со следующими нишами:

- Ресторанный бизнес.

- Оптовая торговля: окна, межкомнатные и входные двери.

- Розничная торговля: теплицы, межкомнатные и входные двери, сувениры и подарки, куклы из дерева.

- Услуги: сервис по подбору психолога.



Задачи:

- Сбор семантического ядра;

- Создание рекламных объявлений;

- Проведение A/B-тестов и экспериментов (поиск наиболее эффективных каналов, формирование и проверка гипотез);

- Аналитика рекламных кампаний: оценка прибыльности, стоимости лидов, эффективности инструментов, качества рекламных креативов и текстов;

- Оптимизация и масштабирование успешных РК;

- Исследования и анализ рынка;

- Разработка медиапланов;

- Постановка ТЗ дизайнерам сайтов, графическим дизайнерам и копирайтерам. Аудит сайтов, креативов и текстов.



Считаю, что сфера и опыт в ней не так важны, как умение и желание погрузится в бизнес, его процессы и конечный продукт. Запуск рекламы в отрыве от этого имеет мало шансов на успех.