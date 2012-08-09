$50
Добрый день! Требуется решить 2ве задачки программой "qt creator" на языке С++ Все подробности отправлю в ЛС.
Прикладное ПО4 заявки
Закрыт
10 лет назад
Добрый день! Требуется решить 2ве задачки программой "qt creator" на языке С++ Все подробности отправлю в ЛС.
Требуются три флеш баннера. Реклама ключей и лицензий к антивирусным продуктам: Avast, Nod-32, Kaspersky. Просьба делать флеш красивым, привлекательным и в то же время - более спокойным (без моргающих и мерцающих эффектов) приятных для глаз. Интересуют предложения ...
Просьба убрать IP посетителей.
Проблемма в общем такая: Закачал шаблон с интернета, для установки его на Dle дижок. Но при первом же тестировании на Денвере показало, что не работает форма входа (то-есть она не выпадает на сайте) все остальное рабочее, ...