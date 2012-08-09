SEOPULS

Денис SEOPULS

 
39 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Rjuravlev
Роман 
41 годГрузия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов
$10
10 баллов
11 лет назад
Убрать IP с модуля "кто онлайн" на DLE
Работаю не первый раз, только положительные эмоции. Человек так же выручил в нужную минуту. Уважаю. Спасибо.
Пользуюсь услугой уже второй раз... быстро, качественно, всегда на связи и никаких проблем. Ставлю 10ть баллов из 10ти.
Ответный отзыв
Rjuravlev
Роман 
41 годГрузия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов
$20
10 баллов
11 лет назад
Подправить форму входа в шаблоне на движке DLE
Было приятно иметь дело. С оплатой проблем не было. Четкое задание. Всегда на связи.
Работа была выполнена на ОТЛИЧНО, даже не ожидал, что все получится так быстро. Очень чувствуется профессионализм. Еще раз благодарю за выполненую работу и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв