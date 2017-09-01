Веб сайт под ключ. Пишите, пожалуйста, на почту
Сайты «под ключ»1 заявка
Закрыт
2 года назад
Веб сайт под ключ. Пишите, пожалуйста, на почту
Требуется специалист со знанием Dinamo и Grasshopper для проектирования параметрического павильона в Шанхае.
Требуется дизайнер интерьеров со знанием 3 max, Corona (или/и v-ray), Photoshop, AutoCAD, Revit. Дизайн проект должен включать визуализации и чертежи (развертки стен, планы и спецификация материалов, мебели, оборудования и т.д.). Ждем Ваши коммерческие предложения по офису 130 ...
Требуется дизайнер интерьеров со знанием 3 max, Corona (или/и v-ray), Photoshop, AutoCAD, Revit. Дизайн проект должен включать визуализации и чертежи (развертки стен, планы и спецификация материалов, мебели, оборудования и т.д.). Ждем Ваши коммерческие предложения по квартире 40 ...