Требуется дизайнер интерьеров со знанием 3 max, Corona (или/и v-ray), Photoshop, AutoCAD, Revit. Дизайн проект должен включать визуализации и чертежи (развертки стен, планы и спецификация материалов, мебели, оборудования и т.д.). Ждем Ваши коммерческие предложения по офису 130 ...