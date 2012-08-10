1.Программист ЗП сдельная от 6000 грн. (возможная удаленная работа) Обязательные требования: опыт работы от 2 лет; знание PHP5, python; знание ООП; опыт проектирования ...
Системное программированиенет заявок
Закрыт
11 лет назад
1.Программист ЗП сдельная от 6000 грн. (возможная удаленная работа) Обязательные требования: опыт работы от 2 лет; знание PHP5, python; знание ООП; опыт проектирования ...
Необходимо сделать верстку 8 страниц для сайта нарисованных в фотошопе. От вас цена и сроки- предпочтение отдам срокам. В дальнейшем возможна долгосрочная работа по сдельной оплате.