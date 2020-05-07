Salavat79

Салават Salavat79

 
45 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн упаковки продукции.

    $20

    Требуется ответственный исполнитель для выполнения дизайна упаковки пакета для продуктов питания и этикетки-самоклейки. От вас сжатые сроки, ответственность, возможность работы в выходные дни.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сайт "под ключ"

    $100

    Необходимо оперативно сделать сайт-визитку (лендинг). Для организации торгующей оптом продуктами питания. Дизайн, верстка, размещение на хостинге заказчика, корпоративные почтовые ящики, гугл аналитика и яндекс метрика. Сроки 3-4дня.

    Сайты «под ключ»81 заявка
    Закрыт
    5 лет назад