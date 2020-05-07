$20
Требуется ответственный исполнитель для выполнения дизайна упаковки пакета для продуктов питания и этикетки-самоклейки. От вас сжатые сроки, ответственность, возможность работы в выходные дни.
Дизайн продукции1 исполнитель
Закрыт
5 лет назад
Требуется ответственный исполнитель для выполнения дизайна упаковки пакета для продуктов питания и этикетки-самоклейки. От вас сжатые сроки, ответственность, возможность работы в выходные дни.
Необходимо оперативно сделать сайт-визитку (лендинг). Для организации торгующей оптом продуктами питания. Дизайн, верстка, размещение на хостинге заказчика, корпоративные почтовые ящики, гугл аналитика и яндекс метрика. Сроки 3-4дня.