Sanek

Александр Пав Sanek

 
87 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
PHP, MySQL, AJAX, JavaScript, CSS.

Разработка дизайна, верстка, написание программной части для сайтов, порталов, интернет-магазинов, CMS.

HTML, PHP, MySQL, AJAX, JavaScript, CSS.

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSAjax
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uavlad
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$1000
10 баллов
15 лет назад
Создания интернет-магазина бытовой техники
Отзыв недоступен.
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