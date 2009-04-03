Создания интернет-магазина бытовой техники

Требуется создать интернет магазин с возможностью выгрузки многих поставщиков (а дальше происходит групировка по товарам, а также выбор идеального поставщика - одним словом тоже что и pds-price только реализовано в Web в админ часте) Интересуют люди только с Киева. Оплата нал или по безналу. Пишите на е-майл [email protected] скинем ТЗ