Дизайн и верстка шаблона ShopCMS

$50
Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки190 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Необходимо сделать шаблон для ShopCMS по имеющимся наброскам дизайна.

2. Сделать несложный дизайн шапки магазина.

3. Консультация по ShopCMS. Несколько невыясненных вопросов.

15 лет назад
Transgaz
Prom Gaz 
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доделать сайт на Битриксе

    Есть сайт на Битриксе. Книжный интернет-магазин. Занимающийся им программист работу не доделал. Надо закончить: СРОЧНО - корзину - регистрацию пользователей - некоторые нюансы по выводу каталога МЕНЕЕ СРОЧНО - социальная сеть Пишите в аську 130844956

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Magento commerce

    Нужен пхп програмист для настройки магазинов на магенто комерц под настройкой подразумевается: локализация и прикручивания разных модулей

    Magento
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка интернет-магазина. PHP. г. Киев

    Разработка Интернет Магазина. PHP Для серии программных продуктов нужен программист PHP с опытом создания веб сайтов/магазинов. Обязательны личные встречи, г. Киев. Высылайте ваше портфолио/моб в приват почту. Важен опыт с работой CMS.

    PHP
    Интернет-магазины11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется консультация по приему платежей PayPal

    $10

    Требуется консультация по приему платежей PayPal насколько я знаю для жителей СНГ у пейпал есть ограничение платежи можно только отправлять но не принимать как тогда работает схема приема платежей у людей которые тогруют на ebay? например ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создание интернет-магазина

    Нам необходимо создать Запоминающийся, эксклюзивный, представительный образ сайта . После посищения сайта потенциальным клиентом у него остались приятные воспоминания и представление о сайте. Также интернет-магазин должен обмениваться информацией с базай данных в 1С. Более полную информацию ...

    Интернет-магазины22 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Изменить карточку товара для Virtuemart

    Приветствую. Для Joomal 1.5.8 + Virtuemart 1.1.2 необходимо видоизменить карточку товара в соответствии с моим ТЗ. Полное ТЗ с картинками в прикреплённом файле. Суть вкратце: Выбор цвета товара (из групп цветов) с динамическим отображением этого на товаре во flash(?) модуле. Выбор ...

    Virtuemart
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модуль ShopCMS

    $50

    Необходимо сделать функцию выбора цвета для интернет-магазина на ShopCMS. То есть у товара есть несколько характеристик, одна из них цвет (порядка 100 различных цветов). Необходимо сделать выбор цвета в карточке товара из раскрашенного выпадающего ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Примитивное решение типа интернет магазина

    $500

    Нужен сайт и корзина для заказа. Нужен простой и не навороченный, но профессиональный дизайн для сайта. Нужна простая корзина заказов на несколько позиций. Нужна возможность приема оплаты через: Webmoney Moneybookers 2checkout +ваши варианты? Желательно что бы исполнитель уже имел опыт в реализации подобных ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Исправить ошибку в магазине на основе xt-commerce

    После удаления товара на главной странице остался виден этот товар, который ведёт вникуда. Причём его видно, только если пользователь залогинен. Шоп - www.nail-o-nail.com/shop Указывайте цену и срок. Плачу всегда. Возможно дельнейшее сотрудничество, так как нужно будет ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужна консультация по Ubercart

    $10

    Как реализовать следующую задачку. Условия 1. Есть автомобиль - как продукт 2. У автомобиля есть набор Аттрибутов и Опций соответственно. 3. Пользователь может формировать заказ по Аттрибутам-Опциям и заказать автомобиль собственной сборки Вопрос? Как реализовать: 4. На складе стоят автомобили пакетной комплектации ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад