Был действующий интернет-магазин на основе ShopCMS. Не так давно аккаунт отключили якобы за рассылку спама. Дали возможность скачать бэкап магазина. Домен взял под свое управление. Необходимо: 1. Поставить магазин на новый хостинг. Какой? - пока не ...