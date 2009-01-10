Transgaz

Prom Gaz Transgaz

 
58 летРоссия/Екатеринбург
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Установка интернет-магазина на новый хостинг.

    $20

    Был действующий интернет-магазин на основе ShopCMS. Не так давно аккаунт отключили якобы за рассылку спама. Дали возможность скачать бэкап магазина. Домен взял под свое управление. Необходимо: 1. Поставить магазин на новый хостинг. Какой? - пока не ...

    Хостинг9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модуль ShopCMS

    $50

    Необходимо сделать функцию выбора цвета для интернет-магазина на ShopCMS. То есть у товара есть несколько характеристик, одна из них цвет (порядка 100 различных цветов). Необходимо сделать выбор цвета в карточке товара из раскрашенного выпадающего ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Шаблон для ShopCMS, плюс установить два модуля

    $100

    1. Есть наброски шаблона для интернет-магазина. Нужно натянуть скрипт на этот шаблон. Ну и проявить немного фантазии, сделать дизайн шапки магазина. В общем, магазин женского нижнего белья. 2. Необходимо добавить два модуля. Первый, обязательный, - ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад