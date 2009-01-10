Был действующий интернет-магазин на основе ShopCMS. Не так давно аккаунт отключили якобы за рассылку спама. Дали возможность скачать бэкап магазина. Домен взял под свое управление. Необходимо: 1. Поставить магазин на новый хостинг. Какой? - пока не ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $20Хостинг9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
1. Необходимо сделать шаблон для ShopCMS по имеющимся наброскам дизайна. 2. Сделать несложный дизайн шапки магазина. 3. Консультация по ShopCMS. Несколько невыясненных вопросов.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Необходимо сделать функцию выбора цвета для интернет-магазина на ShopCMS. То есть у товара есть несколько характеристик, одна из них цвет (порядка 100 различных цветов). Необходимо сделать выбор цвета в карточке товара из раскрашенного выпадающего ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $100
1. Есть наброски шаблона для интернет-магазина. Нужно натянуть скрипт на этот шаблон. Ну и проявить немного фантазии, сделать дизайн шапки магазина. В общем, магазин женского нижнего белья. 2. Необходимо добавить два модуля. Первый, обязательный, - ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад