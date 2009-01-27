Требуется консультация по приему платежей PayPal

насколько я знаю для жителей СНГ у пейпал есть ограничение

платежи можно только отправлять но не принимать

как тогда работает схема приема платежей у людей которые тогруют на ebay?

например вот человек из украины спокойно принимает платежи пейпалом на свой емайл [email protected]

http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310113604599&ssPageName=ADME:B:SS:US:1123

человек принимает платежи причем в неограниченых количествах

а не в сумме до 500 долл как возможно через GOOGLE CHECKOUT через который я так думаю он работает

только как он принимает без ограничений?

вся информация приветствуется с меня как минимум положительный отзыв за потраченное время

оплата webmoney

связь по [email protected]

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