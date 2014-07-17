Scar15

Кирилл Варлыгин Scar15

 
30 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Изменить LazyPay под меня

    Нужна переделка (LazyPay, но чтоб багов не было) скрипта магазина продажи аккаунтов в автоматическом режиме. Вид оплаты в магазине: WebMoney QIWI ЯндексДеньги Настройки: ____________________________________ДИЗАЙН____________________________________ 1)Строка смены фона. 2)Строка смены шапки. 3)Строка смены цвета этой полосы сверху (только надо палитру, а ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработать скрипт LazyPay

    Есть скрипт lazypay без багов, шелов и другого. Но там не хватает функций, которые мне нужны. А именно : -добавление купонов ( у меня есть из другого скрипта купоны , но надо при крутить к этому ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать рип сайта

    Нужен рип сайта ,сайт я дам в скайпе . Довольна таки маленький сайт . Усилий сделать рип не составит труда . Бюджет маленький ,но и делов там на 15 -30 минут максимум . Подробности в скайпе ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужна интеграция сайта

    $50

    Имеется Рип сайта . В Рипе есть личный кабинет ,но нужно написать некий скрипт. Что нужно сделать(пример): Я добавлю в бд логин и пороль -Заношу в oplata.info логин и пароль доступа -человек покупает логин и пароль ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен рип сайта

    Нужен Рип одного сайта, о всех подробностях пишите мне в скайп. Плачу ~1000 рублей

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
xmen545
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Установить на сайт панель по аренде
Все отлично. Большое спасибо!
Все прошло хорошо.
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