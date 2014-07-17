Надо через тимвивер поставить мне alphaskins , synapse на мою Delphi xe3 или xe4. Плачу немного , так как работа на две минуты
- Системное программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $7
Надо написать брут на skype. Цена будет около 250 рублей , так как я не прошу писать защиту и другое. Пример брута смотрите внизу на скриншоте ( также если работа устроит ) закажу у вас ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужна переделка (LazyPay, но чтоб багов не было) скрипта магазина продажи аккаунтов в автоматическом режиме. Вид оплаты в магазине: WebMoney QIWI ЯндексДеньги Настройки: ____________________________________ДИЗАЙН____________________________________ 1)Строка смены фона. 2)Строка смены шапки. 3)Строка смены цвета этой полосы сверху (только надо палитру, а ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужно написать брутфорс (брут ) , более подробное описание вы можете получить у меня в скайпе (указан в профиле ) , брутфорс лучше написать на Delphi , c#,ccСистемное программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть скрипт lazypay без багов, шелов и другого. Но там не хватает функций, которые мне нужны. А именно : -добавление купонов ( у меня есть из другого скрипта купоны , но надо при крутить к этому ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужен рип сайта ,сайт я дам в скайпе . Довольна таки маленький сайт . Усилий сделать рип не составит труда . Бюджет маленький ,но и делов там на 15 -30 минут максимум . Подробности в скайпе ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужно срочно перевести текст (без использования переводчиков и дургого ) текст ,скину его вам в скайпе . Текст для детей 8 класса .Переводы31 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужно установить на сайта панель по аренде магазина , панель я дам в скайпе , также в панели надо убрать копирайты другого сайта и написать наши.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Нужен psd макет сайта по аренде интернет магазина. Подробности в скайпе :)Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Имеется Рип сайта . В Рипе есть личный кабинет ,но нужно написать некий скрипт. Что нужно сделать(пример): Я добавлю в бд логин и пороль -Заношу в oplata.info логин и пароль доступа -человек покупает логин и пароль ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен Рип одного сайта, о всех подробностях пишите мне в скайп. Плачу ~1000 рублейHTML-верстка10 заявокЗакрыт9 лет назад