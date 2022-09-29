Schwengler

Требуется установка приложения Kimai на веб-сервер под управлением Ubuntu 20.04 LTS 64bit с Plesk Obsidian. Ознакомьтесь с документацией по установке для выполнения задачи.
Системное администрирование1 заявка
Закрыт
3 года назад
Требуется установка приложения Kimai на веб-сервер под управлением Ubuntu 20.04 LTS 64bit с Plesk Obsidian. Ознакомьтесь с документацией по установке для выполнения задачи.
Требуется установка приложения Kimai на веб-сервер под управлением Ubuntu 20.04 LTS 64bit с Plesk Obsidian. Необходимо следовать документации для корректной настройки и установки.
Требуется помощь в исправлении ошибки подключения парсера E-Zigarettchen.de к базе данных DB2. Проблема возникла после обновления интернет-магазина. Все проверки проведены, ошибка не найдена. Необходима консультация по устранению проблемы.