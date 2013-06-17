Scor_Davis

Талантливый автор. Надежный исполнитель. Всегда на связи.

Соломыкин Владимир Александрович

Обладаю высокой грамотностью, знанием принципов редактуры текста, умением систематизировать информацию, способностью работать в сжатые сроки и с большими объемами информации. Помимо этого генерирую креативные идеи, составляю слоганы, обеспечиваю нейминг.

Дата и мето рождения: 6 июля 1983 (29 лет), древний город Серпухов, на берегу Оки, М.О., Россия

Место проживания: Юг Украины

Телефон: +38(099) 154-13-81

Эл. почта: [email protected]

Образование высшее

МГТУ "МАМИ", ЭнергоМашиностроение и Приборостроение, Москва (2000-2005гг).

Профессиональные навыки

Навыки работы с компьютером, ПО

Знание компонентов Ms Word, WordPress. Большой опыт работы в графических редакторах Photoshop CS 5, CorelDraw.

Полет мысли – Эксперт, использую в настоящее время, 8 лет опыта.

Опыт работы с WordPress – Эксперт, использую в настоящее время, 1 год опыта.

Ms Word – Эксперт, использую в настоящее время, 6 лет опыта.

Владение языками

Английский — средний

Украинский — эксперт

Русский — эксперт

Контент - менеджер

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