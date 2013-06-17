Scor_Davis

Требуется написать советник, открывающий в указанное время два ордера (long и short) с интервалом в одну секунду. Помимо этого советник должен обладать траллом и (возможностью его преднастройки), ST и TP (возможностью их преднастройки), функцией проскальзывания ...
Соломыкин Владимир Александрович
Обладаю высокой грамотностью, знанием принципов редактуры текста, умением систематизировать информацию, способностью работать в сжатые сроки и с большими объемами информации. Помимо этого генерирую креативные идеи, составляю слоганы, обеспечиваю нейминг.
Дата и мето рождения: 6 июля 1983 (29 лет), древний город Серпухов, на берегу Оки, М.О., Россия
Место проживания: Юг Украины
Телефон: +38(099) 154-13-81
Эл. почта: [email protected]
Образование высшее
МГТУ "МАМИ", ЭнергоМашиностроение и Приборостроение, Москва (2000-2005гг).
Профессиональные навыки
Навыки работы с компьютером, ПО
Знание компонентов Ms Word, WordPress. Большой опыт работы в графических редакторах Photoshop CS 5, CorelDraw.
Полет мысли – Эксперт, использую в настоящее время, 8 лет опыта.
Опыт работы с WordPress – Эксперт, использую в настоящее время, 1 год опыта.
Ms Word – Эксперт, использую в настоящее время, 6 лет опыта.
Владение языками
Английский — средний
Украинский — эксперт
Русский — эксперт
Контент - менеджер
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- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт12 лет назад