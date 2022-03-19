Необходимо внедрить функционал, который позволит выводить название товара на листинге в нескольких вариациях по формуле. Сайт- https://mirplitki.ru/. Интернет-магазин сделан на Symfony. Проект сложный, много кастомного. Все доработки сначала внедряются на тестовый сайт, создовать тестовую ...