Seom4v

Алексей Seom4v

 
26 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Seo-специалист

Профессионально занимаюсь SEO-продвижением уже больше 3-х лет.

Предоставляемые услугиEO-продвижение

[table]Подготовительные работы

1. Аудит

  • технический аудит;
  • usability аудит;
  • поиск и удаление дублей страниц;
  • техническое задание программисту;
  • контроль исполнения технического задания.
2. Семантика

  • сбор семантического ядра (согласовывается с вами);
  • чистка запросов;
  • ручная кластеризация (согласовывается с вами);
3. Прочие работы

  • подключение и настройка инструментов для веб-мастеров;
  • подключение Яндекс Метрики и Google Analytics;
  • регистрация сайта в Яндекс Справочнике и Google Мой Бизнес.
Оптимизация и продвижение

1. ТЗ копирайтеру

  • анализ топа по кластеру запросов;
  • техническое задание копирайтеру;
  • прием и проверка текста (согласовывается с вами);
  • размещение на посадочной странице;
2. Создание и оптимизация посадочных страниц

  • внедрение мета-тегов title и description;
  • расстановка заголовков h1-h6;
  • оптимизация alt изображений;
  • перелинковка.
3. Продвижение и аналитика

  • оценка релевантности страниц;
  • корректировка title и description;
  • работа с биржами ссылок (при необходимости);
  • мониторинг позиций;
  • изучение поведения пользователей на сайте;
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Семантическое ядро
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработка сайта на symfony

    Необходимо внедрить функционал, который позволит выводить название товара на листинге в нескольких вариациях по формуле. Сайт- https://mirplitki.ru/. Интернет-магазин сделан на Symfony. Проект сложный, много кастомного. Данный функционал позволит более гибко настраивать текстовую релевантность категорий, ...

    Symfony
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка сайта на symfony

    Необходимо внедрить функционал, который позволит выводить название товара на листинге в нескольких вариациях по формуле. Сайт- https://mirplitki.ru/. Интернет-магазин сделан на Symfony. Проект сложный, много кастомного. Все доработки сначала внедряются на тестовый сайт, создовать тестовую ...

    Symfony
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    2 года назад