Необходимо внедрить функционал, который позволит выводить название товара на листинге в нескольких вариациях по формуле. Сайт- https://mirplitki.ru/. Интернет-магазин сделан на Symfony. Проект сложный, много кастомного. Данный функционал позволит более гибко настраивать текстовую релевантность категорий, ...
Seo-специалист
Профессионально занимаюсь SEO-продвижением уже больше 3-х лет.
Предоставляемые услугиEO-продвижение
[table]Подготовительные работы
1. Аудит
- технический аудит;
- usability аудит;
- поиск и удаление дублей страниц;
- техническое задание программисту;
- контроль исполнения технического задания.
- сбор семантического ядра (согласовывается с вами);
- чистка запросов;
- ручная кластеризация (согласовывается с вами);
- подключение и настройка инструментов для веб-мастеров;
- подключение Яндекс Метрики и Google Analytics;
- регистрация сайта в Яндекс Справочнике и Google Мой Бизнес.
1. ТЗ копирайтеру
- анализ топа по кластеру запросов;
- техническое задание копирайтеру;
- прием и проверка текста (согласовывается с вами);
- размещение на посадочной странице;
- внедрение мета-тегов title и description;
- расстановка заголовков h1-h6;
- оптимизация alt изображений;
- перелинковка.
- оценка релевантности страниц;
- корректировка title и description;
- работа с биржами ссылок (при необходимости);
- мониторинг позиций;
- изучение поведения пользователей на сайте;
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Необходимо внедрить функционал, который позволит выводить название товара на листинге в нескольких вариациях по формуле. Сайт- https://mirplitki.ru/. Интернет-магазин сделан на Symfony. Проект сложный, много кастомного. Все доработки сначала внедряются на тестовый сайт, создовать тестовую ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт2 года назад