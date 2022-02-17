Доработка сайта на symfony

Привет! Делаю интернет-магазин. Имеется готовая тема Shopify. Необходимо изменить product page: Кратко: стандартного функционала очень сильно не хватает (так как продуктов много, все они разные, с множеством вариантов (цвета, аксессуары и тд) и дополнительных продуктов-допродаж. Необходимо ...
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Необходимо внедрить функционал, который позволит выводить название товара на листинге в нескольких вариациях по формуле. Сайт- https://mirplitki.ru/. Интернет-магазин сделан на Symfony. Проект сложный, много кастомного. Все доработки сначала внедряются на тестовый сайт, создовать тестовую копию нужно будет вам. Данные сайта находятся на серверах selectel.
Данная доработку необходимо внедрить для категорий, созданных при помощи модуля “Тегирование”.
Пример выполнения
Админка
Если в настройках категории заполнено только одно поле, например “Первый вариант”, то все названия для товаров на листинге будут строиться только по одному формату. Если заполнено два поля, то названия товаров будут строиться 50 на 50 и через одного. Если поля не заполнены, то названия остаются как есть.
Листинг
Данные из полей “Первый вариант”, “Второй вариант” подставляются в поля, выделенные на скриншоте выше красным цветом.
- Для каждой категории поля будут заполняться индивидуально, так что данные из полей “Первый вариант” и “Второй вариант” не должны переноситься в категории ниже/выше.
- Вывод информации на листинге должен работать как в раскладки “колекции”, так и в раскладки “плитки”
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