Доработка сайта на symfony

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки542 просмотра
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Необходимо внедрить функционал, который позволит выводить название товара на листинге в нескольких вариациях по формуле. Сайт- https://mirplitki.ru/. Интернет-магазин сделан на Symfony. Проект сложный, много кастомного. Все доработки сначала внедряются на тестовый сайт, создовать тестовую копию нужно будет вам.  Данные сайта находятся на серверах selectel.

Данная доработку необходимо внедрить для категорий, созданных при помощи модуля “Тегирование”.

http://joxi.ru/l2ZGnWBsRbdWPA

Пример выполнения

Админка

http://joxi.ru/8AnY5gvUoZdk72

Если в настройках категории заполнено только одно поле, например “Первый вариант”, то все названия для товаров на листинге будут строиться только по одному формату. Если заполнено два поля, то названия товаров будут строиться 50 на 50 и через одного. Если поля не заполнены, то названия остаются как есть.

Листинг

http://joxi.ru/MAjD78KU169OOm

http://joxi.ru/n2YMR6DH7LlBv2

Данные из полей “Первый вариант”, “Второй вариант” подставляются в поля, выделенные на скриншоте выше красным цветом.

  • Для каждой категории поля будут заполняться индивидуально, так что данные из полей “Первый вариант” и “Второй вариант” не должны переноситься в категории ниже/выше.
  • Вывод информации на листинге должен работать как в раскладки “колекции”, так и в раскладки “плитки”
2 года назад
Seom4v
26 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
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