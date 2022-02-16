Оставить отзыв на авито

Я тату мастер, мне нужны отзывы.

Задание:

1) Написать мне на авито с симуляцией того что хотите набить татуировку. Буквально пара слов - здравствуйте, я хотел бы сделать у вас тату...

2) Я отвечу "Здравствуйте, я нахожусь по такому то адресу, приходите во столько то..."

3) На следующий день, оставить положительный отзыв о качестве услуг.

Важно, оставить отзыв именно на следующий день после переписки, так как авито не пропустит отзыв сразу без переписки.

Оплата после выполнения задания переводом на карту. ( 50 р. )