Необходимо создать Интернет магазин

Здравствуйте! Есть интернет-магазин на Opencart 2.3. В нем сделана всплывающая форма в шапке «Заказать консультацию», которая после отправки сообщения выдает еще одно всплывающее окно Скриншот http://prntscr.com/26vsjxu А потом просто закрывается. Нужно сделать чтобы после отправки сообщения всплывающее окно ...