Доработать интернет-магазин на Вордпресс

Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки1638 просмотров
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https://docs.google.com/document/d/1yHAB3RGUZq_JOtbiqLtBciNKnryzeVvZBvxQzRglsaw/edit

По этой ссылке подробное ТЗ

Здесь вкратце и без скриншотов

1. Создать раздел и перенести статьи с текущего сайта https://icdmc.tilda.ws/stati на сайт https://icdmc.vaah.ru -

2. Номер телефона из корзины записывать в заказ с кодом страны (+7 и другой, сейчас без него передается)

3. На странице “О компании” счетчик починить https://skr.sh/sCJjzXh73dz - Откуда необходимо брать информацию для счётчика?

4. Сверстать страницы

https://icdmc.tilda.ws/katalog/mikrobiotiki

https://icdmc.tilda.ws/katalog/prebiotiki

https://icdmc.tilda.ws/katalog/probiotiki

https://icdmc.tilda.ws/katalog/simbionty

https://icdmc.tilda.ws/katalog/sinergisty

5. На странице https://icdmc.vaah.ru/opt/

- в слайдере отзывов сделать анимацию как на старом сайте, сейчас картинка криво двигается https://skr.sh/sCJfrK9Uz52

- слайдер докторов сделать листаемым слайдером, закруглить края фото как на главной и добавить других докторов с главной https://skr.sh/sCJVNml0J2J, главная эта - https://skr.sh/sCJrdYCeM5P

6. Оптимизировать скорость загрузки сайт засчёт внесения настроек на хостинге и имеющихся плагинов WordPress.

7. Протестировать сайт на предмет функциональных ошибок.

8. В форме подписке email внизу страницы выровнять галочку и текст "Соглашаюсь с политикой конфиденциальности".

9. в карточке товара доделать раздел вопросы https://skr.sh/sCJ7KtVXy6V и https://skr.sh/sCJJwp1TsOW

10. В карточки товаров разместить фото отзывов для каждого товара, фото предоставим.

11. сделать мобильную верстку по примеру старого сайта. Расписано в ТЗ по страницам

2 года назад
kutalov
25 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
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