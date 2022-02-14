Интернет магазин под ключ

Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок713 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Хочу заказать интернет магазин "под ключ" на платформе Shopify. Напишите пожалуйста сразу сколько вы возьмете за свои услуги. В приоритете качество и быстрота выполнения. За хороший сайт готов хорошо заплатить!

2 года назад
guest_16171776268955
Россия
3 года в сервисе
Был
6 дней назад
  • Похожие заказы

  • Интернет магазин на Shopify

    Добрый день. Разрабатываем платформу на React + Laravel ( личный кабинет + услуги + покупка одной из услуг ) В платформе можно купить всего 1 продукт.  Было принято решение разрабатывать это на Shopify. То есть на Shopify необходимо сделать:  [list=1][*]Карточку товара[*]Корзину ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка сайта на Opencart

    $167

    [url=http://instrument.recode.monster/]http://instrument точка recode точка monster/ [/url]В целом по сайту нужно: - Скорректировать работу каталога - Доверстать карточки и подключить к сайту (макет) - Скорректировать местами верстку, кнопки съезжают, тексты не помещаются и т.д. - Убрать конфликты JS, чтобы не было ...

    OpenCart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка формы на Opencart

    Здравствуйте! Есть интернет-магазин на Opencart 2.3. В нем сделана всплывающая форма в шапке «Заказать консультацию», которая после отправки сообщения выдает еще одно всплывающее окно Скриншот http://prntscr.com/26vsjxu А потом просто закрывается. Нужно сделать чтобы после отправки сообщения всплывающее окно ...

    OpenCart
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Подправить и расширить интернет-магазин в вордпрессе

    Здравствуйте, уважаемые господа. Ищу мастера, который разбирается в том, чтобы оптимировать интернет магазин.  Надо, чтобы я смог вам по ватсапп подсказать, что куда. В техническом задании это не смогу, возможно, словами описать.  Заранее благодарен Андрей

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Изменить вид отображения названия товаров и изменить отступы

    $10

    Нужно выполнить два задания: 1. Все названия товаров отображаются заглавными буквами. Из-за этого названия товаров занимают много место, не корректно переносятся по строкам, выглядят не эстетично и нечитабельно (см.картинку).  Нужно преобразовать так: ГЕРМОМЕШОК ТРАМП,, на Гермомешок ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Переделать интернет магазин с новым дизайном на Python

    $500

    Здравствуйте. Требуется переделать действующий небольшой интернет магазин (магазин на немецком языке) с новым дизайном + небольшие доработки. То есть запустить точно такой же, но с новым дизайном (дизайн в figma, дизайн схож с действующим) но с ...

    Python
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Установить на сайт виджет для расчета стоимсоти доставки

    Требуется установить на сайт виджет В корзине при выборе способа доставки должен быть вариант доставки с помощью сервиса Рокета - Экспресс доставка за 2 часа Нужно внедрить готовый виджерт на сайт Виджет считает сумму ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Интернет магазин под ключ с синхронизацией с 1С:Предприятие 8.3

    $385

    Необходимо создать 6 страничный сайт (интернет магазин) с личным кабинетом для каждого покупателя. Интернет магазин должен синхронизироваться по ассортименту и цене с 1С. Также заявка заполненная в личном кабинете покупателя доложна отразиться в разделе 1С ...

    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    2 года назад