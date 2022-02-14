Добрый день. Разрабатываем платформу на React + Laravel ( личный кабинет + услуги + покупка одной из услуг ) В платформе можно купить всего 1 продукт. Было принято решение разрабатывать это на Shopify. То есть на Shopify необходимо сделать: [list=1][*]Карточку товара[*]Корзину ...
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Хочу заказать интернет магазин "под ключ" на платформе Shopify. Напишите пожалуйста сразу сколько вы возьмете за свои услуги. В приоритете качество и быстрота выполнения. За хороший сайт готов хорошо заплатить!
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