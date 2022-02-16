Доработка сайта на Wordpress

Первоочередная задача:

- скопировать структуру меню и отображение разделов товаров с этого сайта https://goodpack.com.ua/product_list

на этот сайт http://www.sl8.co.in/ тут установлена платная тема Porto и Elementor Pro. Не нужно 100% соответствие дизайну, главное вывод нужных категорий, субкатегорий и товаров в соответствующих разделах.

Необходимо чтобы навигация была скопирована с https://goodpack.com.ua (боковое меню)

Вторая очередь:

- Необходимо скопировать компоновку Главной страницы https://goodpack.com.ua/

- Также необходимо создать верхнее меню

и возможность отображения вертикального меню также, как на https://goodpack.com.ua

Предпочтение исполнителям из Украины.