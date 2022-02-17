Редизайн страницы продукта Shopify

Привет! Делаю интернет-магазин. Имеется готовая тема Shopify. Необходимо изменить product page:

Кратко: стандартного функционала очень сильно не хватает (так как продуктов много, все они разные, с множеством вариантов (цвета, аксессуары и тд) и дополнительных продуктов-допродаж. Необходимо улучшить фунционал именно продуктовой страницы.

В приложении скриншоты: как есть сейчас (стандартная тема) и примерный референс (с выбором swatches)

Подробнее:

1. В Shopify имеется ограничение в виде 3 вариантов для каждого продукта и базовое изображение меняется только при выборе одного варианта. Ищу решение, при котором будет возможно добавление большего количества вариантов, рассматриваю также стороннее платное приложение (необходимо будет добавить стили CSS).

Варианты должны выглядеть в виде swatches (плашек-изображений) + должна меняться цена и базовое изображение (при клике на вариант). В идеальным мечтах добавить попап с ссылкой перехода на существующий отдельный продукт.

Тяжело описать, так как не совсем уверена, что из этого возможно. Но очень подробно могу описать задачу, показать на экране при созвоне (на имеющемся сайте) и предоставить референсы.

Спасибо за внимание!