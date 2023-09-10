Привет! Меня зовут Сергей, и я:

Удивлю ваших подписчиков крутой сторис

Спасу фото, поставив красивого тебя (вас) на, не менее красивый, фон

Оформлю фото или видео альбом так, чтобы никто не задумался пролистать даже то фото с дядей двоюродного брата которого никто не знает

Сделаю крутое интро на канал с твоим лого и названием, чтобы твой канал запомнили ещё до начала ролика

Закажи:

Монтаж сторис

Слайдшоу

Оформление фото и видео альбомов

Интро в 2/3D

Оформление инстаграмм аккаунтов + подбор и создание иконок для закреплённых сторис

Удаление фона из фото

Ссылка на моё портфолио: https://youtube.com/playlist?list=PLAWB70tJKsHDv4lAwfWPGW7GJkw3E8eyQ