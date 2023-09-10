Ищем копирайтера для написание постов в instagram Тематика аккаунта - кофейня самообслуживания Объём одного поста до 1000 символов Нужно будет 3 поста в неделю Оплата предпочтительнее за пост, цена обсуждается ...
Привет! Меня зовут Сергей, и я:
Удивлю ваших подписчиков крутой сторис
Спасу фото, поставив красивого тебя (вас) на, не менее красивый, фон
Оформлю фото или видео альбом так, чтобы никто не задумался пролистать даже то фото с дядей двоюродного брата которого никто не знает
Сделаю крутое интро на канал с твоим лого и названием, чтобы твой канал запомнили ещё до начала ролика
Закажи:
Монтаж сторис
Слайдшоу
Оформление фото и видео альбомов
Интро в 2/3D
Оформление инстаграмм аккаунтов + подбор и создание иконок для закреплённых сторис
Удаление фона из фото
Ссылка на моё портфолио: https://youtube.com/playlist?list=PLAWB70tJKsHDv4lAwfWPGW7GJkw3E8eyQ
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- Копирайтинг30 заявокЗакрыт4 месяца назад