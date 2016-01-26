Создание адаптивных сайтов под ключ. Качественно, без предоплаты.

Услуги:

корпоративные сайты, сайт-визитки, промо-сайты, продающие сайты, интернет-магазины, HTML5 верстка по макетам.

Порядок оплаты следующий (обговаривается каждый раз индивидуально):

1) Выполнение работы на моём сервере

2) Предъявление работы заказчику, устранение замечаний (если есть)

3) Оплата заказчиком готовой, принятой без замечаний работы

4) Перенос сайта на сервер заказчика.

Способы оплаты:

Безналичная оплата по выставленному счету (я оформлен как ИП), безопасная сделка, Yandex-money, visa/mastercard, qiwi, перевод Колибри (через любое отделение Сбербанка).

Каждый проект оговаривается отдельно, учитываются все пожелания заказчика!