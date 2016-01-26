Создание адаптивных сайтов под ключ. Качественно, без предоплаты.
Услуги:
корпоративные сайты, сайт-визитки, промо-сайты, продающие сайты, интернет-магазины, HTML5 верстка по макетам.
Порядок оплаты следующий (обговаривается каждый раз индивидуально):
1) Выполнение работы на моём сервере
2) Предъявление работы заказчику, устранение замечаний (если есть)
3) Оплата заказчиком готовой, принятой без замечаний работы
4) Перенос сайта на сервер заказчика.
Способы оплаты:
Безналичная оплата по выставленному счету (я оформлен как ИП), безопасная сделка, Yandex-money, visa/mastercard, qiwi, перевод Колибри (через любое отделение Сбербанка).
Каждый проект оговаривается отдельно, учитываются все пожелания заказчика!
Действие аккаунта приостановлено!
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HTML-верстка
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