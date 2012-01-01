SevastyanovDenis

Web-программист Обязанности Разработка клиентской части приложения Требования Знание HTML‚ CSS‚ JavaScript‚ Ajax‚ JQuery Плюсом будет Знание JSP Опыт работы с Git ...
Настройка и создание магазинов на Shop-Script 6, Prestashop. Ведение магазина на Etsy marketplace.
Реклама Google Adwords(сертифицированный партнер), Yandex Direct.
CTR до 11%.
Целевая реклама Facebook, целевая реклама VK (использую Церебро или Хиталама).
Статейное ведение групп ВК (с ботами не работаю).
Ваш товар уникальный? -продвигаю на англязычную аудиторию.
Вы мануфактура, делаете handmade товары? - продвигаю на Etsy.
Менеджер проектов по созданию, развитию и продвижению онлайн-магазинов.
Разработка лоялити-программы и программы возврата клиентов для вашего магазина.
Контроль и постановка работы службы поддержки магазина(алгоритмы и шаблоны ответов, онлайн чаты, телефонные обзвоны).
Опыт управления первсоналом в глобальной IT корпорации.
Языки: русский родной,
Чешский: разговорный,
Английский: разговорный.
"Техника 3П - Продажа, продвижение, производство" (с)
- $1000Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
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Сайт по своей сути является информационным каталогом «биологически активных добавок». Производитель товаров - компания NSP. Сайт будет нацелен, на русско, чешско и англоговорящие аудитории ЕС. Переход на страницу происходит таким ...Завершен13 лет назад
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Необходимо создать логотип для проекта «По-русски!». Проект представляет собой самую большую базу русскоязычных фирм зарубежом. Логотип в дальнейшем будет использоваться для информационных наклеек, фирменных бланков, дисконтных карт и т.д. ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Сайт «По-русски!» предназначен для русскоговорящих людей из России и стран бывшего СНГ, проживающих за границей или собирающихся туда отправиться для отдыха, работы или жизни. Сайт по своей сути является каталогом русскоговорящих компаний и частных ...Завершен14 лет назад
Вся информация в приложении. Пожалуйста, пишите во сколько вы оцениваете работу, и какие технологии планируете использовать, и сроки за которые можете выполнить. Вопросы приветствуются. P.S. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад