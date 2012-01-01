SevastyanovDenis

Денис SevastyanovDenis

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Техника 3П - Продажа, продвижение, производство

Настройка и создание магазинов на Shop-Script 6, Prestashop. Ведение магазина на Etsy marketplace.

Реклама Google Adwords(сертифицированный партнер), Yandex Direct.

CTR до 11%.

Целевая реклама Facebook, целевая реклама VK (использую Церебро или Хиталама).

Статейное ведение групп ВК (с ботами не работаю).

Ваш товар уникальный? -продвигаю на англязычную аудиторию.

Вы мануфактура, делаете handmade товары? - продвигаю на Etsy.

Менеджер проектов по созданию, развитию и продвижению онлайн-магазинов.

Разработка лоялити-программы и программы возврата клиентов для вашего магазина.

Контроль и постановка работы службы поддержки магазина(алгоритмы и шаблоны ответов, онлайн чаты, телефонные обзвоны).

Опыт управления первсоналом в глобальной IT корпорации.

Языки: русский родной,

Чешский: разговорный,

Английский: разговорный.

"Техника 3П - Продажа, продвижение, производство" (с)

  • Дизайн сайта FairyBobr.ru

    $50

    Сайт FairyBobr.ru - магизин товаров для Ролевых игр LARP в стилях Фентези, Средневековья и Стимпанка. Элементы необходимые на странице: 1) Шапка – название сайта, логотип, корзина, меню ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн главной\входной странички сайта

    $50

    Сайт по своей сути является информационным каталогом «биологически активных добавок». Производитель товаров - компания NSP. Сайт будет нацелен, на русско, чешско и англоговорящие аудитории ЕС. Переход на страницу происходит таким ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Логотип для проекта

    $50

    Необходимо создать логотип для проекта «По-русски!». Проект представляет собой самую большую базу русскоязычных фирм зарубежом. Логотип в дальнейшем будет использоваться для информационных наклеек, фирменных бланков, дисконтных карт и т.д. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн главной странички сайта

    $50

    Сайт «По-русски!» предназначен для русскоговорящих людей из России и стран бывшего СНГ, проживающих за границей или собирающихся туда отправиться для отдыха, работы или жизни. Сайт по своей сути является каталогом русскоговорящих компаний и частных ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание движка сайта

    Вся информация в приложении. Пожалуйста, пишите во сколько вы оцениваете работу, и какие технологии планируете использовать, и сроки за которые можете выполнить. Вопросы приветствуются. P.S. ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

hikage
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Дизайн главной\входной странички сайта
Хороший, адекватный заказчик. Оплата своевременная. Рекомендую.
Отличная работа! выполнена быстро, качественно и точно по тех заданию! Рекомендую!
Ответный отзыв
Veronika_777
Вероника 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Дизайн сайта FairyBobr.ru
Очень рада сотрудничеству с Денисом! Задача поставлена ясно, работа оплачена без задержки. Рекомендую всем!
Вероника присоединилась к конкурсу в последний момент, что не помешало ей победить! Очень рекомендую работать с Вероникой!
Ответный отзыв
Dragonsix
Антон 
34 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Дизайн главной странички сайта
Денис, большое спасибо за конкурс! Надеюсь мы продолжим наше сотрудничество в дальнейшем. Рекомендую Дениса как позитивного заказчика с которым приятно работать, оперативно отвечал на возникающие вопросы, грамотно и понятно ставил задачи, проблем с оплатой не возникло.
Рекомендую Антона, как креативного и опытного дизайнера! работу выполнил одним из первых, выложил ее в самом начале конкурса, и это не помешало ему стать победителем.
Ответный отзыв