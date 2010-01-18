Затянул сроки выполнения работы более чем на месяц и пропал. Если с ним и можно работать, то только в ультимативном режиме: работы нет - до свидания. Ниже я описал проблему работы с ним так коротко, насколько это возможно: 18.01.2010 мы договорились, что за неделю вся работа по дизайну+верстке будет выполнена. Во время работы любое завтра обычно припаздывало на денек. Было выдано предупреждение по соблюдению собственных сроков. 24.01 поздно ночью я вообще услышал, что его дизайнер (откуда он взялся вообще? я первый раз про него слышу) пропал, но вот есть другой. Тогда же был выдан ультиматум, что если на следующий день эскизов не будет, то "до свидания". На следующий день эскизы все же были. Затем работа шла в уже привычном режиме - "завтра будет чуть попозже", а 3-его февраля пропал. 08.02 - вышел на связь и сказал, что до финала 1-2 дня. 10-ого что-то было прислано, но не все и по тому что, были высказаны комментарии. Опять пропал. 19.02 - вышел на связь, изменений практически 0 20-ого я ему написал, что нужно сдать хотя бы часть, остальное я у других сделаю Сейчас 2-ое марта, где он - я не знаю.