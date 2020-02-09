Артем Шевелев ShevelevArtemShevelevArtem
Меня зовут Артем.
Я сертифицированный маркетолог с опытом успешной работы более 2-х лет.
Моё преимущество - опыт работы с более 150 разными проектами и бюджетами до 300 тысяч рублей в месяц.
Общая сумма реализованного рекламного бюджета более 4 млн рублей.
Я сотрудничаю с маркетинговыми агентствами и умею внедрять большинство маркетинговых инструментов.
Могу увеличить ваше количество заявок или уменьшить их стоимость до 12 раз!
🚀Мои компетенции🚀
🚀Создание сайтов🚀
Создаю многостраничные сайты и лендинги, ориентированные на следующие цели:
- Продажа товаров и услуг
- Регистрации на вебинары и мастер-классы
- Сайты-визитки о известных личностях и компаниях
- Интернет-магазины
- Многостраничные корпоративные сайты
- Квиз-лендинги с высоким процентом конверсии
- - Анализ вашей целевой аудитории
- - Правильное построение смыслов на странице сайта будет увеличивать вовлеченность посетителей, будет низкий процент отказов
- - Ориентированность на боли и проблемы клиента позволит увеличить процент конверсии в целевое действие (заявка, регистрация, подписка, просмотр нескольких страниц)
- - Правильный подбор цветов под нишу позволяет не отпугивать посетителей, когда они только зашли на сайт
- - Графический дизайн и анимация позволяет сделать отличительные элементы на сайте и провести отстройку от конкурентов в вашей нише
- - Расположение кнопок после призывов к действию, правильная психологическая нагрузка на посетителя позволяют увеличить конверсию
🚀Полная настройка Яндекс Директ🚀
- - Создание гипотез и маркетинговых стратегий по рекламе в Яндекс Директ
- - Проработанная целевая семантика с минус-словами
- - Настройка поисковых кампаний с АБ-тестом и мобильными объявлениями
- - Настройка мобильных объявлений
- - Создание Турбо-страниц
- - Настройка РСЯ кампаний по методу Тараса Левчика и Convert Monster с графическими объявлениями, картинками и видео-объявлениями
- - Настройка кампании ретаргетинга
- - Релевантные заголовки
- - А/Б-тесты объявлений
- - Бесплатное подключение бид-менеджера
- - Аудит действующих рекламных кампаний на предмет выявления проблем в их работе и способов их устранения
- - Анализ конкурентов
- - Анализ целевой аудитории
- - Аудит посадочной страницы и рекомендации по ее улучшению
🚀 Полная настройка Google Adwords🚀
- - Создание маркетинговой стратегии и гипотез по рекламе Google Adwords
- - Проработанная целевая семантика с минус-словами
- - Настройка поисковых кампаний (первый, второй и третий заголовки, первое и второе описания, структурированные описания, быстрые и отображаемые ссылки, utm-метки. Тексты из преимуществ компании с призывом к действию, А/Б-тест объявлений)
- - Настройка КМС кампаний
- - Настройка кампаний ремаркетинга
- - А/Б-тесты объявлений
- - Анализ целевой аудитории
- - Анализ конкурентов
- - Бесплатное подключение бид-менеджера
- - Аудит действующих рекламных кампаний на предмет выявления проблем в их работе и способов их устранения
🚀 Полная настройка YOUTUBE-рекламы🚀
- - анализ целевой аудитории и подходов к ней;
- - анализ YOUTUBE-канала;
- - подбор тегов;
- - правильное написание названий видео и их описаний, чтобы собирать большее количество просмотров и подписчиков;
- - аналитика трафика;
- - разработка контент-плана;
- - рекомендации по оформлению и контенту (самой съемке видео);
- - разработка стратегии продвижения через YOUTUBE-рекламу;
- - рекомендации по увеличению органического трафика;
🚀Оформление и ведение профилей Instagram и Вконтакте🚀
- - Оформление визуала профиля instagram
- - Составление контент плана на 30 дней
- - Живые комментарии и лайки к каждому новому посту, которые позволят увеличить посещения профиля и его охват
- - Оформление прайс-листа и актуальных сторис
- - Оформление отзывов о вашем продукте в актуальных
- - Полностью индивидуальная разработка стратегии по развитию контента, направленная на достижение ваших целей
А также:
- Подключение Bitrix24, Yclients
- Графический дизайн (баннеры, креативы для таргета в соц сетях, оформление соц сетей)
Мои видеоотзывы:
🚀Примеры результативной рекламы
Сертификаты Яндекс Директ и Метрики:
Бесплатный аудит рекламной кампании и консультация.
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