Сайты с высокой конверсией и продвижением под ключ. Упаковка смыслов, давление на боли ЦА

Меня зовут Артем.

Я сертифицированный маркетолог с опытом успешной работы более 2-х лет.

Моё преимущество - опыт работы с более 150 разными проектами и бюджетами до 300 тысяч рублей в месяц.

Общая сумма реализованного рекламного бюджета более 4 млн рублей.

Я сотрудничаю с маркетинговыми агентствами и умею внедрять большинство маркетинговых инструментов.

Могу увеличить ваше количество заявок или уменьшить их стоимость до 12 раз!

🚀Мои компетенции🚀

🚀Создание сайтов🚀

Создаю многостраничные сайты и лендинги, ориентированные на следующие цели:

Продажа товаров и услуг

Регистрации на вебинары и мастер-классы

Сайты-визитки о известных личностях и компаниях

Интернет-магазины

Многостраничные корпоративные сайты

Квиз-лендинги с высоким процентом конверсии

- Анализ вашей целевой аудитории

- Правильное построение смыслов на странице сайта будет увеличивать вовлеченность посетителей, будет низкий процент отказов

- Ориентированность на боли и проблемы клиента позволит увеличить процент конверсии в целевое действие (заявка, регистрация, подписка, просмотр нескольких страниц)

- Правильный подбор цветов под нишу позволяет не отпугивать посетителей, когда они только зашли на сайт

- Графический дизайн и анимация позволяет сделать отличительные элементы на сайте и провести отстройку от конкурентов в вашей нише

- Расположение кнопок после призывов к действию, правильная психологическая нагрузка на посетителя позволяют увеличить конверсию

Примеры сайтов с высокой конверсией:

https://clck.ru/JSYd8

🚀Полная настройка Яндекс Директ🚀

- Создание гипотез и маркетинговых стратегий по рекламе в Яндекс Директ

- Проработанная целевая семантика с минус-словами

- Настройка поисковых кампаний с АБ-тестом и мобильными объявлениями

- Настройка мобильных объявлений

- Создание Турбо-страниц

- Настройка РСЯ кампаний по методу Тараса Левчика и Convert Monster с графическими объявлениями, картинками и видео-объявлениями

- Настройка кампании ретаргетинга

- Релевантные заголовки

- А/Б-тесты объявлений

- Бесплатное подключение бид-менеджера

- Аудит действующих рекламных кампаний на предмет выявления проблем в их работе и способов их устранения

- Анализ конкурентов

- Анализ целевой аудитории

- Аудит посадочной страницы и рекомендации по ее улучшению

https://clck.ru/JSYb9

🚀 Полная настройка Google Adwords🚀

- Создание маркетинговой стратегии и гипотез по рекламе Google Adwords

- Проработанная целевая семантика с минус-словами

- Настройка поисковых кампаний (первый, второй и третий заголовки, первое и второе описания, структурированные описания, быстрые и отображаемые ссылки, utm-метки. Тексты из преимуществ компании с призывом к действию, А/Б-тест объявлений)

- Настройка КМС кампаний

- Настройка кампаний ремаркетинга

- А/Б-тесты объявлений

- Анализ целевой аудитории

- Анализ конкурентов

- Бесплатное подключение бид-менеджера

- Аудит действующих рекламных кампаний на предмет выявления проблем в их работе и способов их устранения

https://clck.ru/JSYb9

🚀 Полная настройка YOUTUBE-рекламы🚀

- анализ целевой аудитории и подходов к ней;

- анализ YOUTUBE-канала;

- подбор тегов;

- правильное написание названий видео и их описаний, чтобы собирать большее количество просмотров и подписчиков;

- аналитика трафика;

- разработка контент-плана;

- рекомендации по оформлению и контенту (самой съемке видео);

- разработка стратегии продвижения через YOUTUBE-рекламу;

- рекомендации по увеличению органического трафика;

🚀Оформление и ведение профилей Instagram и Вконтакте🚀

- Оформление визуала профиля instagram

- Составление контент плана на 30 дней

- Живые комментарии и лайки к каждому новому посту, которые позволят увеличить посещения профиля и его охват

- Оформление прайс-листа и актуальных сторис

- Оформление отзывов о вашем продукте в актуальных

- Полностью индивидуальная разработка стратегии по развитию контента, направленная на достижение ваших целей

https://clck.ru/Jqwjg

А также:

- Подключение Bitrix24, Yclients

- Графический дизайн (баннеры, креативы для таргета в соц сетях, оформление соц сетей)

Мои видеоотзывы:

https://clck.ru/JVMqc

🚀Примеры результативной рекламы

https://clck.ru/JSYb9

Сертификаты Яндекс Директ и Метрики:

https://clck.ru/GZYTN

Бесплатный аудит рекламной кампании и консультация.