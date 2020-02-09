ShevelevArtem

Артем Шевелев ShevelevArtem

 
24 годаРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Сайты с высокой конверсией и продвижением под ключ. Упаковка смыслов, давление на боли ЦА

Меня зовут Артем. 

Я сертифицированный маркетолог с опытом успешной работы более 2-х лет.

Моё преимущество - опыт работы с более 150 разными проектами и бюджетами до 300 тысяч рублей в месяц.

Общая сумма реализованного рекламного бюджета более 4 млн рублей. 

Я сотрудничаю с маркетинговыми агентствами и умею внедрять большинство маркетинговых инструментов.

Могу увеличить ваше количество заявок или уменьшить их стоимость до 12 раз!

🚀Мои компетенции🚀

🚀Создание сайтов🚀

Создаю многостраничные сайты и лендинги, ориентированные на следующие цели:

  • Продажа товаров и услуг
  • Регистрации на вебинары и мастер-классы
  • Сайты-визитки о известных личностях и компаниях
  • Интернет-магазины
  • Многостраничные корпоративные сайты
  • Квиз-лендинги с высоким процентом конверсии
  • - Анализ вашей целевой аудитории
  • - Правильное построение смыслов на странице сайта будет увеличивать вовлеченность посетителей, будет низкий процент отказов
  • - Ориентированность на боли и проблемы клиента позволит увеличить процент конверсии в целевое действие (заявка, регистрация, подписка, просмотр нескольких страниц)
  • - Правильный подбор цветов под нишу позволяет не отпугивать посетителей, когда они только зашли на сайт
  • - Графический дизайн и анимация позволяет сделать отличительные элементы на сайте и провести отстройку от конкурентов в вашей нише
  • - Расположение кнопок после призывов к действию, правильная психологическая нагрузка на посетителя позволяют увеличить конверсию
Примеры сайтов с высокой конверсией:

https://clck.ru/JSYd8

🚀Полная настройка Яндекс Директ🚀

  

  • - Создание гипотез и маркетинговых стратегий по рекламе в Яндекс Директ
  • - Проработанная целевая семантика с минус-словами
  • - Настройка поисковых кампаний с АБ-тестом и мобильными объявлениями
  • - Настройка мобильных объявлений
  • - Создание Турбо-страниц
  • - Настройка РСЯ кампаний по методу Тараса Левчика и Convert Monster с графическими объявлениями, картинками и видео-объявлениями
  • - Настройка кампании ретаргетинга
  • - Релевантные заголовки
  • - А/Б-тесты объявлений
  • - Бесплатное подключение бид-менеджера
  • - Аудит действующих рекламных кампаний на предмет выявления проблем в их работе и способов их устранения
  • - Анализ конкурентов
  • - Анализ целевой аудитории
  • - Аудит посадочной страницы и рекомендации по ее улучшению
Примеры результативной рекламы 

https://clck.ru/JSYb9

🚀 Полная настройка Google Adwords🚀

  • - Создание маркетинговой стратегии и гипотез по рекламе Google Adwords
  • - Проработанная целевая семантика с минус-словами
  • - Настройка поисковых кампаний (первый, второй и третий заголовки, первое и второе описания, структурированные описания, быстрые и отображаемые ссылки, utm-метки. Тексты из преимуществ компании с призывом к действию, А/Б-тест объявлений)
  • - Настройка КМС кампаний
  • - Настройка кампаний ремаркетинга
  • - А/Б-тесты объявлений
  • - Анализ целевой аудитории
  • - Анализ конкурентов
  • - Бесплатное подключение бид-менеджера
  • - Аудит действующих рекламных кампаний на предмет выявления проблем в их работе и способов их устранения
Примеры результативной рекламы 

https://clck.ru/JSYb9

🚀 Полная настройка YOUTUBE-рекламы🚀

  • - анализ целевой аудитории и подходов к ней;
  • - анализ YOUTUBE-канала;
  • - подбор тегов;
  • - правильное написание названий видео и их описаний, чтобы собирать большее количество просмотров и подписчиков;
  • - аналитика трафика;
  • - разработка контент-плана;
  • - рекомендации по оформлению и контенту (самой съемке видео);
  • - разработка стратегии продвижения через YOUTUBE-рекламу;
  • - рекомендации по увеличению органического трафика;

🚀Оформление и ведение профилей Instagram и Вконтакте🚀

  • - Оформление визуала профиля instagram
  • - Составление контент плана на 30 дней
  • - Живые комментарии и лайки к каждому новому посту, которые позволят увеличить посещения профиля и его охват
  • - Оформление прайс-листа и актуальных сторис
  • - Оформление отзывов о вашем продукте в актуальных
  • - Полностью индивидуальная разработка стратегии по развитию контента, направленная на достижение ваших целей
🔥Примеры оформления профилей Instagram

https://clck.ru/Jqwjg

А также: 

- Подключение Bitrix24, Yclients 

- Графический дизайн (баннеры, креативы для таргета в соц сетях, оформление соц сетей) 

Мои видеоотзывы:

https://clck.ru/JVMqc

🚀Примеры результативной рекламы 

https://clck.ru/JSYb9

Сертификаты Яндекс Директ и Метрики:

https://clck.ru/GZYTN

Бесплатный аудит рекламной кампании и консультация.

Сайт-визиткаПродвижение в YouTubeGoogle AdsМногостраничный сайтРекламная кампания