Отзывы заказчиков
$20
8 баллов
12 лет назад
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Все ок
$30
10 баллов
12 лет назад
Всё сделал хорошо. Рекомендую
$12
10 баллов
12 лет назад
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Качественная и профессиональная работа с правильной инициативой и профессиональной реализацией! рекомендую!
Ответный отзыв
Четкое тз, быстрая оплата, готов сотрудничать и дальше.
$10
10 баллов
12 лет назад
Благодарен Александру за отлично выполненную работу. Все было сделано в срок. Качеством доволен. Все мелкие недочеты по верстке были исправлены практически моментально. Видно, что человек - мастер своего дела. Обязательно продолжим сотрудничество!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, как сказал, так и сделал. Без всяких "сделайте как там, но чтобы было как я это вижу". Приятно было поработать!)
$12
10 баллов
12 лет назад
PHP
Александр отличный исполнитель, приемлемая цена, качество работы на 5, оплата была с бонусом, за качество работы. Заказчика не бросает дает пояснение. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество
Ответный отзыв
Отличный заказчик, адекватно оценивает объем работы и поэтому не пытается выжать 20 часовую работу из 3х часовых сроков. Оплатил сразу после проверки, при чем несколько больше договоренной суммы.
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5 отзывов
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от 1 дня
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