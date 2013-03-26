ShortyJmut

Александр Паламарчук ShortyJmut

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

readweb
38 лет
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$20
8 баллов
12 лет назад
Сделать шаблон под wordpress
WordPress
Все ок
nikitschip
Никита 
33 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Требуется сверстать одностраничный сайт
Всё сделал хорошо. Рекомендую
wwwseo
43 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$12
10 баллов
12 лет назад
Верстка главной страницы сайта из PSD в HTML
HTMLJavaScript
Качественная и профессиональная работа с правильной инициативой и профессиональной реализацией! рекомендую!
Четкое тз, быстрая оплата, готов сотрудничать и дальше.
Ответный отзыв
AlexT-777
Иванов 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Сверстать простенький макет
Благодарен Александру за отлично выполненную работу. Все было сделано в срок. Качеством доволен. Все мелкие недочеты по верстке были исправлены практически моментально. Видно, что человек - мастер своего дела. Обязательно продолжим сотрудничество!
Отличный заказчик, как сказал, так и сделал. Без всяких "сделайте как там, но чтобы было как я это вижу". Приятно было поработать!)
Ответный отзыв
t4538105
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов
$12
10 баллов
12 лет назад
Верстка 3 страниц
PHP
Александр отличный исполнитель, приемлемая цена, качество работы на 5, оплата была с бонусом, за качество работы. Заказчика не бросает дает пояснение. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество
Отличный заказчик, адекватно оценивает объем работы и поэтому не пытается выжать 20 часовую работу из 3х часовых сроков. Оплатил сразу после проверки, при чем несколько больше договоренной суммы.
Ответный отзыв
HTML-верстка
5 отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
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нет отзывов
от $80
от 2 дней
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