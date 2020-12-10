Shulakovski

Артем Шуляк Shulakovski

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
35 минут назад
$60
10 баллов
4 года назад
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Только позитивное впечатление от сотрудничества с Артёмом! Благодарю за интересный заказ.
Мне понравился результат (самое главное). Общение было продуктивным, все мои пожелания были учтены. Радует, что всё было сделано быстро и четко. Никаких лишних вопросов с корректировки не было. Приятно работать с профессионалом. Спасибо
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