Shulakovski

Требуется разработать общую стилистику и дизайн для онлайн медиа, включая сайт, e-mail рассылки и соц. сети (Instagram, Facebook). Сайт частично готов, основные цвета уже определены. Необходимо доработать и улучшить визуальное оформление.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно сделать google таблицу расходов для небольшого онлайн бизнеса. Онлайн продажи.Продажи и лиды7 заявокЗакрыт4 года назад
Я создаю сайт для онлайн продаж уникальных портретов на заказ. И нужен логотип, который яркий и запоминается по подсознательном уровне (возможно перегибаю :)) Философия такая: рисуем цифровые портреты (и печатаем в рамку ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
Я владелец бизнеса по производству портретов. Клиент присылает нам свои фотографию, и мы делаем портрет в стиле, который он выбирает на сайте. Печатаем и присылаем ему под двери. Мне нужен разработчик сайтов, ...Интернет-магазины14 заявокЗакрыт4 года назад
Отзывы фрилансеров
$60
10 баллов
4 года назад
Только позитивное впечатление от сотрудничества с Артёмом! Благодарю за интересный заказ.
Ответный отзыв
Мне понравился результат (самое главное). Общение было продуктивным, все мои пожелания были учтены. Радует, что всё было сделано быстро и четко. Никаких лишних вопросов с корректировки не было. Приятно работать с профессионалом. Спасибо