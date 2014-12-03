Григорьев Вячеслав
Мой почтовый адрес - [email protected]
Спектр моих услуг:
-Векторные изображения;
-Вексельные изображения;
-Коррекция растовых изображений;
-Пиксель-арт;
-Гейм-дизайн;
-Разработка дизайна сайтов, упаковок, листовок (любой рекламной продукции).
Опыт работы во фрилансе более 5 лет, недавно лишь на веблансере.
Обращайтесь в любое удобное время!
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Баннеры
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$8/час
от $6от 1 дня
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Дизайн интерфейсов и игр
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$8/час
от $6от 1 дня
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Дизайн сайтов
нет отзывов
$8/час
от $6от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
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$8/час
от $6от 1 дня
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Презентации
нет отзывов
$8/час
от $6от 1 дня
нет рейтинга