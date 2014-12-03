Григорьев Вячеслав

Мой почтовый адрес - [email protected]

Спектр моих услуг:

-Векторные изображения;

-Вексельные изображения;

-Коррекция растовых изображений;

-Пиксель-арт;

-Гейм-дизайн;

-Разработка дизайна сайтов, упаковок, листовок (любой рекламной продукции).

Опыт работы во фрилансе более 5 лет, недавно лишь на веблансере.

Обращайтесь в любое удобное время!