Мобильный телефон: +38 (095) 7198444
E-mail: [email protected]
Личная информация
Город:Киев
Образование:Высшее специальное
Дата рождения: 27 августа 1977 г.
Семейное положение: Не замужем, детей нет
Опыт работы
Период работы: С января 2006 по ноябрь 2008 года
Должность: Дизайнер (Полная занятость)
В компании: Рекламное агенство полного цикла "Атлант ЮМС", г. Киев
Полиграфическая продукция, наружная реклама, разработка креативных концепций, ролики, заставки, фотосессия, книжные издания, журнал "Аура"......основное направление - искусство, реклама.
Должностные обязанности:Разработка концепции, ее визуализация и сдача в печать, художественная и предметная фотосъемка, адаптация макетов, разработка логотипов и фирменного стиля, календари, плакаты, буклеты, открытки, бигборды и тд.
Образование
Учебное заведение:Херсонский национальный технический университет
Дата окончания: Июль 2006 года
Факультет: Дизайн
Специальность: Компьютерная графика
Компьютерные навыки: CorelDraw, Photoshop, Illustrator, QuarkXPress, InDesign, опыт работы на платформе Mac
Дополнительная информация
- Призёр фестиваля бодиарта в Одессе в 2005, в номинации "Самый эмоциональный сюжет"
- Создание инсталляций арт-проектов в рамках фестиваля современного искусства «ДiдцеБаба». Организаторы: Центр молодёжных инициатив «Тотем».
-Подарочный фотоальбом о Киеве по заказу мера города (2007г.)
Личные качества:
- Креативное и концептуальное мышление;
- Способность генерировать идеи;
- Чувство стиля, цвета, композиции;
- Творческое отношение к окружающему миру;
- Ответственность;
- Способность работать быстро;
- Работа в команде, коммуникабельность;
- Стремление постоянно развиваться;
- умение рисовать от руки.
Увлечения: дизайн, живопись, архитектура,театр, галереи, художественное фото, психология, современное креативное творчество, игровое авторское кино, операторское мастерство, режиссура…………и все что связано с искусством.
Портфолио
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