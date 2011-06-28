- Творческое отношение к окружающему миру

Мобильный телефон: +38 (095) 7198444

E-mail: [email protected]

Личная информация

Город:Киев

Образование:Высшее специальное

Дата рождения: 27 августа 1977 г.

Семейное положение: Не замужем, детей нет

Опыт работы

Период работы: С января 2006 по ноябрь 2008 года

Должность: Дизайнер (Полная занятость)

В компании: Рекламное агенство полного цикла "Атлант ЮМС", г. Киев

Полиграфическая продукция, наружная реклама, разработка креативных концепций, ролики, заставки, фотосессия, книжные издания, журнал "Аура"......основное направление - искусство, реклама.

Должностные обязанности:Разработка концепции, ее визуализация и сдача в печать, художественная и предметная фотосъемка, адаптация макетов, разработка логотипов и фирменного стиля, календари, плакаты, буклеты, открытки, бигборды и тд.

Образование

Учебное заведение:Херсонский национальный технический университет

Дата окончания: Июль 2006 года

Факультет: Дизайн

Специальность: Компьютерная графика

Компьютерные навыки: CorelDraw, Photoshop, Illustrator, QuarkXPress, InDesign, опыт работы на платформе Mac

Дополнительная информация

- Призёр фестиваля бодиарта в Одессе в 2005, в номинации "Самый эмоциональный сюжет"

- Создание инсталляций арт-проектов в рамках фестиваля современного искусства «ДiдцеБаба». Организаторы: Центр молодёжных инициатив «Тотем».

-Подарочный фотоальбом о Киеве по заказу мера города (2007г.)

Личные качества:

- Креативное и концептуальное мышление;

- Способность генерировать идеи;

- Чувство стиля, цвета, композиции;

- Творческое отношение к окружающему миру;

- Ответственность;

- Способность работать быстро;

- Работа в команде, коммуникабельность;

- Стремление постоянно развиваться;

- умение рисовать от руки.

Увлечения: дизайн, живопись, архитектура,театр, галереи, художественное фото, психология, современное креативное творчество, игровое авторское кино, операторское мастерство, режиссура…………и все что связано с искусством.