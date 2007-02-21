Sinekrilaya

ОБРАЗОВАНИЕ

Уровень образования: Неоконченное высшее, специальность «журналистика» , 5 курс заочного отделения

Дополнительное образование:

1. Красный диплом школы искусств ДШИ по специальности «художник-оформитель»

2. Компьютерные курсы

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Сведения о трудовой деятельности: работа корреспондентом в различных печатных изданиях, web-дизайнер бизнес, тематических и личных сайтов. (портфолио прилагается)

Владение иностранными языками:

Знание Английского на уровне пользователя

Навыки работы с компьютером, оргтехникой, программным обеспечением:

Отлично знаю и имею навыки работы с программами:

1. Верстка: Adobe PageMaker (с первой до последней версии)

2. Графические редакторы: Corel Draw, Adobe Photoshop (работа с векторными и растровыми изображениями, дизайн)

3. Программирование: языки программирования Web – страниц HTML и JavaScript, программа Macromedia Dreamweaver MX

4. Видео и анимация: Macromedia Flash, Ulead studio

Краткая формулировка профессиональной принадлежности и опыта (summary):

Являюсь пользователем ПК в течение 9 лет, а также верстки, дизайна и создания Web-страниц

Работа в печатных СМИ по темам: культура и молодежная субкультура, владею навыками корректорской работы и литературного редактирования

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Увлечения, хобби: Компьютер, Рисование, Фотография

Дополнительные сведения: Коммуникабельна, грамотна, надежна, организованна, работоспособна, очень развита фантазия