$100
Требуется СПЕЦИАЛИСТ, в задачи которого войдут прикрутить свёрстанный дизайн на движо осккомерц.
Веб-программированиенет заявок
Закрыт
16 лет назад
Требуется СПЕЦИАЛИСТ, в задачи которого войдут прикрутить свёрстанный дизайн на движо осккомерц.
Необходимо наполнить сайт контентом. Работы много. Сжатые сроки!
Требуется человек, который много!!! напишет СЕО СТАТЬИ по тематике - подарки. Писать можно постепенно объём большой сроки оговорим. Пишите свои условия по цене.
Необходимо: 1. Подправить размер и цвет шрифта 2. Подправить цвет раздела Бюджет 250 руб
Необходимо вставить модуль новостей b cnfntq в шаблон ИМ движок ос комкрц Сам модуль есть в админке, он установлен, нужно внедрить в шаблон ICQ 456-487-630 Ирина