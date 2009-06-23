Skoma

Ирина Skoma

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

no1dor
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
9 баллов
11 лет назад
Требуется подправить шаблон
Простая и четко поставленная задача. Оплата в срок и без нареканий. Отличная коммуникация.
Исполнитель выполнил всё ОЧЕНЬ быстро и качественно! Спасибо!
Ответный отзыв