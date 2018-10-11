Графический дизайнер

Я занимаюсь созданием иллюстраций и графических элементов оформления на основе 3D графики.

Работаю с 3D (3DMax, Vray, Corona Render);

А также:

- векторной (CorelDraw, Illustrator);

- растровой графикой (Photoshop);

- рисую от руки;

Предоплата 30-50%

Расчет через карту Сбербанка и Банка Москвы

Высшее художественное образование.

Опыт работы в сфере дизайна и визуализации с 2009г.

Заказы принимаю в любой день.