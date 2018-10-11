Графический дизайнер
Я занимаюсь созданием иллюстраций и графических элементов оформления на основе 3D графики.
Работаю с 3D (3DMax, Vray, Corona Render);
А также:
- векторной (CorelDraw, Illustrator);
- растровой графикой (Photoshop);
- рисую от руки;
Предоплата 30-50%
Расчет через карту Сбербанка и Банка Москвы
Высшее художественное образование.
Опыт работы в сфере дизайна и визуализации с 2009г.
Заказы принимаю в любой день.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Плакат для кабинета141 просмотр
- Калькулятор отделки226 просмотров
- Audi Q7156 просмотров
- Renault Sport167 просмотров
- Баннер для интернет магазина135 просмотров
- Дизайн и вёрстка этикеток208 просмотров
- Дизайн принта для футболок142 просмотра
- Сайт местного провайдера128 просмотров
- Редизайн этикеток жидкости для электронных сигарет596 просмотров
- Серия освежителей воздуха для автомобилей181 просмотр
- Лендинг бухгалтерских услуг192 просмотра
- Листовка165 просмотров