Ищу программиста в г. Киеве, для создание интерфейса между покер-клиентом (PartyPoker www.partypoker.com ) и программой. Необходимо написать библиотеку функций которая извлекала бы информацию доступную игроку из покер-клиента и передавала их программе обработчику в реальном ...