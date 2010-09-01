SniperXXL

Юрий Мележик SniperXXL

 
58 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
oldbadger
Григорий 
60 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
89 отзывов(-4)
$397
10 баллов
13 лет назад
Написание транслятора
Надеюсь, работа будет иметь продолжение. Исключительно положительные эмоции и рекомендации. Оплата - без проблем, и даже несколько быстрее, чем по моему мнению было положено.
Хороший программист. Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв