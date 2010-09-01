Разработать графическую часть (интерфейс) покерного клиента для игры Техас Холдем, хэдз -ап (один на один). Операционная система Windows, язык разработки C или С++, среда разработки Visual Studio
- Разработка игр1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Ищу дизайнера, в г. Киеве, для небольшого андроид приложения. [email protected] icq:591-104-518Дизайн интерфейсов и игр3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищу программиста , для создание интерфейса между покер-клиентом (PartyPoker www.partypoker.com ) и программой. Необходимо написать библиотеку функций которая извлекала бы информацию доступную игроку из покер-клиента и передавала их программе обработчику в реальном времени. ICQ: 591104518. [email protected]Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищу программиста в г. Киеве, для создание интерфейса между покер-клиентом (PartyPoker www.partypoker.com ) и программой. Необходимо написать библиотеку функций которая извлекала бы информацию доступную игроку из покер-клиента и передавала их программе обработчику в реальном ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт13 лет назад
Ищу программиста в г. Киеве для написания транслятора со специализированного языка. Оплата по договоренности. Подробности по ICQ#: 591-104-518 или [email protected].Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад