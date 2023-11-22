Sofiiagojio

Софія Sofiiagojio

 
23 года
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Ілюстраторка, копірайтерка, перекладачка:)

Можу написати вам майже будь який текст українською, російською та англійською мовами. Потрібно написати есе на будь яку тему? Буду рада допомогти:) Треба перекласти текст з англійської на російську/українську? Звісно!

Також, можу намалювати вам арт в реалізмі або аніме стилі! Також, можу намалювати ілюстрацію одягу або їжі, приклади робіт є:)

Також, можу протестувати ваш додаток або написати відгук✓

Виконую свою роботу швидко та якісно. Для мене дуже важливо відповідати всім вимогам моїх клієнтів, щоб вони були задоволені результатом. Будь які поправки та зміни вітаються;)

Портфолио

Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$20/час
от $10от 2 дней
#1457
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$8/час
от $5от 1 дня
#1564
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$15/час
от $10от 2 дней
#1635
Переводы
нет отзывов
$8/час
от $10от 1 дня
#3971
Копирайтинг
нет отзывов
$8/час
от $5от 1 дня
#4664