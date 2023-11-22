Ілюстраторка, копірайтерка, перекладачка:)

Можу написати вам майже будь який текст українською, російською та англійською мовами. Потрібно написати есе на будь яку тему? Буду рада допомогти:) Треба перекласти текст з англійської на російську/українську? Звісно!

Також, можу намалювати вам арт в реалізмі або аніме стилі! Також, можу намалювати ілюстрацію одягу або їжі, приклади робіт є:)

Також, можу протестувати ваш додаток або написати відгук✓

Виконую свою роботу швидко та якісно. Для мене дуже важливо відповідати всім вимогам моїх клієнтів, щоб вони були задоволені результатом. Будь які поправки та зміни вітаються;)