Ілюстраторка, копірайтерка, перекладачка:)
Можу написати вам майже будь який текст українською, російською та англійською мовами. Потрібно написати есе на будь яку тему? Буду рада допомогти:) Треба перекласти текст з англійської на російську/українську? Звісно!
Також, можу намалювати вам арт в реалізмі або аніме стилі! Також, можу намалювати ілюстрацію одягу або їжі, приклади робіт є:)
Також, можу протестувати ваш додаток або написати відгук✓
Виконую свою роботу швидко та якісно. Для мене дуже важливо відповідати всім вимогам моїх клієнтів, щоб вони були задоволені результатом. Будь які поправки та зміни вітаються;)
Портфолио
- Переклад документунет просмотров
- Логотип для компаніїнет просмотров
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$20/час
от $10от 2 дней
#1457
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$8/час
от $5от 1 дня
#1564
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$15/час
от $10от 2 дней
#1635
Переводы
нет отзывов
$8/час
от $10от 1 дня
#3971
Копирайтинг
нет отзывов
$8/час
от $5от 1 дня
#4664