Solomon777

Создать сайт по типу отзовик-соцсеть(отзывы и жалобы по нескольким направлениям), может выглядеть как доска объявлений, (как естьнапример в соцсетях группы отзывов или черные списки). Основнаятематика – отзывы об услугах (но не только). Чтобы много не писать ...