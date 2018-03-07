Solomon777

Создать сайт по типу отзовик-соцсеть(отзывы и жалобы по нескольким направлениям), может выглядеть как доска объявлений, (как естьнапример в соцсетях группы отзывов или черные списки). Основнаятематика – отзывы об услугах (но не только). Чтобы много не писать ...
- Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт5 лет назад
Дано сайт – http://rabotavsem.info/ Требуется «довести до ума» сайт, а именно доработать языковые локации, проработать мобильную версию, прицепить платежки, некоторые мелкие правки по дизайну, функционалу, вероятность версий под разные ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $200
Требуется дляотносительно небольшого сайта адаптивный шаблон (скорее всегоWP, можно самопис, решим в процессе) (с живым бекендом), сживым функционалом в виде небольшого кабинета пользователя для посетителей сайта (с возможностью его дальнейшего изменения), поиском и сортировкой ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $250
Требуется для относительно небольшого сайта адаптивный шаблон (скорее всегоWP) (с живым бекендом), с живым функционалом в виденебольшого кабинета пользователя для посетителей сайта (с возможностью его дальнейшего изменения), поиском и сортировкой по сайту и нормальной ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт6 лет назад
- $300
Создание сайта –простой игры (+ мобильное приложение)Сайт ( и приложение)– красное – черное. Своеобразное казино с самыми простыми ставками (играми). Реализуется как сайт, а так же простое приложение, или адаптивный сайт. Игра проста – ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $350
Создать сайт – отзывов потипу отзовик-соцсеть (отзывы и жалобы по нескольким направлениям). Создать сайт потипу форум – доска объявлений, полуотзовик - полусоцсеть (как есть например в соцсетях Также мобильное приложение, с таким же функционалом (бюджет ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Требуетсясоздание торгового бота (робота) на крипто-биржу bittrex.com (в будущем потом еще на несколько, принцип у них похожий).Алгоритм даем втз. Интересует кто работал и реально создавал.Бот простой внесколько действий и условий (работа по объемам, по времени, ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется для относительнонебольшого сайта адаптивный шаблон (скорее всегоWP) (с живым бекендом), с живым функционалом в виденебольшого кабинета пользователя для посетителей сайта (с возможностью его дальнейшего изменения), поиском и сортировкой по сайту и нормальной внутренней ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт6 лет назад