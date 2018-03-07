Solomon777

Евгений Solomon777

 
49 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Создать сайт – отзовик.

    Создать сайт по типу отзовик-соцсеть(отзывы и жалобы по нескольким направлениям), может выглядеть как доска объявлений, (как естьнапример в соцсетях группы отзывов или черные списки). Основнаятематика – отзывы об услугах (но не только). Чтобы много не писать ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработать сайт на WP

    Дано сайт – http://rabotavsem.info/ Требуется «довести до ума» сайт, а именно доработать языковые локации, проработать мобильную версию, прицепить платежки, некоторые мелкие правки по дизайну, функционалу, вероятность версий под разные ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать сайт блог-рейтинг

    $200

    Требуется дляотносительно небольшого сайта адаптивный шаблон (скорее всегоWP, можно самопис, решим в процессе) (с живым бекендом), сживым функционалом в виде небольшого кабинета пользователя для посетителей сайта (с возможностью его дальнейшего изменения), поиском и сортировкой ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать сайт - блог - рейтинг

    $250

    Требуется для относительно небольшого сайта адаптивный шаблон (скорее всегоWP) (с живым бекендом), с живым функционалом в виденебольшого кабинета пользователя для посетителей сайта (с возможностью его дальнейшего изменения), поиском и сортировкой по сайту и нормальной ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание сайта - простой игры. (+приложение)

    $300

    Создание сайта –простой игры (+ мобильное приложение)Сайт ( и приложение)– красное – черное. Своеобразное казино с самыми простыми ставками (играми). Реализуется как сайт, а так же простое приложение, или адаптивный сайт. Игра проста – ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать сайт отзывов с красивым дизайном. (+приложение)

    $350

    Создать сайт – отзывов потипу отзовик-соцсеть (отзывы и жалобы по нескольким направлениям). Создать сайт потипу форум – доска объявлений, полуотзовик - полусоцсеть (как есть например в соцсетях Также мобильное приложение, с таким же функционалом (бюджет ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать торгового бота для криптобиржи

    $100

    Требуетсясоздание торгового бота (робота) на крипто-биржу bittrex.com (в будущем потом еще на несколько, принцип у них похожий).Алгоритм даем втз. Интересует кто работал и реально создавал.Бот простой внесколько действий и условий (работа по объемам, по времени, ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать сайт - блог - рейтинг

    Требуется для относительнонебольшого сайта адаптивный шаблон (скорее всегоWP) (с живым бекендом), с живым функционалом в виденебольшого кабинета пользователя для посетителей сайта (с возможностью его дальнейшего изменения), поиском и сортировкой по сайту и нормальной внутренней ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад