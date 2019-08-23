Маркетолог с опытом и образованием

Что делать если:

падает выручка?

на рынке появились новые и активные конкуренты?

вы хотите внедрить новый продукт, но не знаете как или какой?

вы хотите проверить работу другого маркетолога?

определиться. Исследую рынок и целевую аудиторию, подберу оптимальную стратегию и тактику поведения на рынке, помогу определить каналы сбыта или места для рекламы, составлю медиаплан и т.п. Вместе с вами

Если вы маркетолог, то я выполню часть вашей работы по вашему ТЗ:

проведу конкурентный анализ (позиционирования, сравнение сайтов, цен и т.п.)

решу креативную задачу (нейминг, слоганы, стихотворения, сценарии для видео)

проведу юзабилити аудит сайта и составлю ТЗ на корректировки (примеры сайтов, которые проектировала и/или проверяла на юзабилити: Пример 1﻿, Пример 2﻿, Пример 3﻿)

транскрибирую аудио в текст (скорость печати 230 знаков в минуту)

4 года. 4 разные компании. 4 должности. Я была помощником рекламиста, интернет-маркетологом, менеджером по рекламе и PR, ведущим маркетологом. Дважды я была руководителем отдела (до 4 сотрудников). Я поступила в магистратуру на программу Инновационный маркетинг, предварительно изучив богатую теоретическую базу по этому направлению.

Мне говорят, что я легко усваиваю новую информацию, склонна к экспериментаторству, свободомыслию и аналитическому мышлению, имею богатое воображение.

С полным резюме можно ознакомиться на hh.ru.