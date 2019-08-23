Маркетолог с опытом и образованием
Что делать если:
- падает выручка?
- на рынке появились новые и активные конкуренты?
- вы хотите внедрить новый продукт, но не знаете как или какой?
- вы хотите проверить работу другого маркетолога?
Если вы маркетолог, то я выполню часть вашей работы по вашему ТЗ:
- проведу конкурентный анализ (позиционирования, сравнение сайтов, цен и т.п.)
- решу креативную задачу (нейминг, слоганы, стихотворения, сценарии для видео)
- проведу юзабилити аудит сайта и составлю ТЗ на корректировки (примеры сайтов, которые проектировала и/или проверяла на юзабилити: Пример 1, Пример 2, Пример 3)
- транскрибирую аудио в текст (скорость печати 230 знаков в минуту)
4 года. 4 разные компании. 4 должности. Я была помощником рекламиста, интернет-маркетологом, менеджером по рекламе и PR, ведущим маркетологом. Дважды я была руководителем отдела (до 4 сотрудников). Я поступила в магистратуру на программу Инновационный маркетинг, предварительно изучив богатую теоретическую базу по этому направлению.
Мне говорят, что я легко усваиваю новую информацию, склонна к экспериментаторству, свободомыслию и аналитическому мышлению, имею богатое воображение.
С полным резюме можно ознакомиться на hh.ru.
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Работала с Яной впервые. Яна показала себя ответственным, грамотным исполнителем. Все позиции по технического задания соблюдены. Работа сдана вовремя, по определенному в ТЗ образцу. Сотрудничество продолжим.
Ответный отзыв
С Татьяной очень приятно работать - четкое ТЗ, своевременная оплата, оперативная коммуникация! Спасибо!
$5
10 баллов
6 лет назад
Доволен выполненной работой: всё чётко, по делу, полное соблюдение сроков и договорённостей. Рекомендую этого исполнителя.
Ответный отзыв
Приятный в общении человек, относительно заказа - на все вопросы ответил, быстро принял работу. Все по делу и вовремя!
$5
10 баллов
6 лет назад
Все отлично, спасибо
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Работать приятно.
Транскрибация
1 отзыв
$0.5/час
от $1от 3 часов
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$7/час
от $7от 5 часов
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $5
от 1 часа
нет рейтинга
Сценарии
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга