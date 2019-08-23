Solvent

Яна Solvent

 
33 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Маркетолог с опытом и образованием

Что делать если:

  • падает выручка?
  • на рынке появились новые и активные конкуренты?
  • вы хотите внедрить новый продукт, но не знаете как или какой?
  • вы хотите проверить работу другого маркетолога?
Я помогу вам определиться. Исследую рынок и целевую аудиторию, подберу оптимальную стратегию и тактику поведения на рынке, помогу определить каналы сбыта или места для рекламы, составлю медиаплан и т.п. Вместе с вами мы решим ваши неотложные маркетинговые задачи

Если вы маркетолог, то я выполню часть вашей работы по вашему ТЗ: 

  • проведу конкурентный анализ (позиционирования, сравнение сайтов, цен и т.п.)
  • решу креативную задачу (нейминг, слоганы, стихотворения, сценарии для видео)
  • проведу юзабилити аудит сайта и составлю ТЗ на корректировки (примеры сайтов, которые проектировала и/или проверяла на юзабилити: Пример 1﻿, Пример 2﻿, Пример 3﻿)
  • транскрибирую аудио в текст (скорость печати 230 знаков в минуту)
Почему вам стоит выбрать меня? 

4 года. 4 разные компании. 4 должности. Я была помощником рекламиста, интернет-маркетологом, менеджером по рекламе и PR, ведущим маркетологом. Дважды я была руководителем отдела (до 4 сотрудников). Я поступила в магистратуру на программу Инновационный маркетинг, предварительно изучив богатую теоретическую базу по этому направлению. 

Мне говорят, что я легко усваиваю новую информацию, склонна к экспериментаторству, свободомыслию и аналитическому мышлению, имею богатое воображение. 

С полным резюме можно ознакомиться на hh.ru.

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

SineguboVATG
Татьяна 
39 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Транскрибация аудио в текст(word)
Работала с Яной впервые. Яна показала себя ответственным, грамотным исполнителем. Все позиции по технического задания соблюдены. Работа сдана вовремя, по определенному в ТЗ образцу. Сотрудничество продолжим.
С Татьяной очень приятно работать - четкое ТЗ, своевременная оплата, оперативная коммуникация! Спасибо!
Ответный отзыв
myhomekrdru
Дмитрий 
49 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Проверка картинок на уникальность
Доволен выполненной работой: всё чётко, по делу, полное соблюдение сроков и договорённостей. Рекомендую этого исполнителя.
Приятный в общении человек, относительно заказа - на все вопросы ответил, быстро принял работу. Все по делу и вовремя!
Ответный отзыв
Arcky
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Редактирование заявки поставщику на нашем сайте
Все отлично, спасибо
Отличный заказчик! Работать приятно.
Ответный отзыв
Транскрибация
1 отзыв
$0.5/час
от $1от 3 часов
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$7/час
от $7от 5 часов
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $5
от 1 часа
нет рейтинга
Сценарии
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга