Stalker-g2

Валидная кроссбраузерная вёрстка + создание темы для друпал 6. Скрин макета приложен. Готовность: утро 5 сентября
- $200HTML-верстка1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $65
Есть вёрстка журнала в Quark XPress(дам) Статей порядка 35 В журнале несколько секций. Каждая секция - отдельный отдельная папка и файл кварка. Внутри папки - картинки в формате tif и шрифты(шрифты надо поставить в винду однократно). Картинки ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $150
Валидная кроссбраузерная вёрстка + создание темы для друпал 6. Скрин макета приложен. Готовность: вечер среды.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $10
Нужен баннер для http://archvestnik.ru/ иллюстрирующий http://archvestnik.ru/forum/stalker/1648 В левую колонку Размеры примерно 2,5x3 см. Сегодня.Баннеры4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $1900
Требуется разработать дизайн двух сайтов: рекламное агентство и салон красоты. Суммарный бюджет 25.000+20.000 = 45 000р. (это сумма, которую я отправлю с кошелька) Сначала выполняется один, потом другой. Сбор портфолио до вечера четверга, после чего всем заинтересовавшим ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $450
Нужен дизайн сайта агетства недвижимости http://alfa-rielt.ru Дизайн + вёрстка в друпал. Приоритетно постоянное сотрудничество. Возможно дизайн отдельно(естественно, с уменьшением суммы.) Пожалуйста, ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте, работали ли вы с ДРУПАЛ. Если да и есть примеры - вам приоритет, пишите сразу в личку.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад