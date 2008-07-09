Stalker-g2

Артем Паньков Stalker-g2

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Выложить журнал на сайт

    $65

    Есть вёрстка журнала в Quark XPress(дам) Статей порядка 35 В журнале несколько секций. Каждая секция - отдельный отдельная папка и файл кварка. Внутри папки - картинки в формате tif и шрифты(шрифты надо поставить в винду однократно). Картинки ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Вёрстка макета в друпал 6

    $150

    Валидная кроссбраузерная вёрстка + создание темы для друпал 6. Скрин макета приложен. Готовность: вечер среды.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен баннер

    $10

    Нужен баннер для http://archvestnik.ru/ иллюстрирующий http://archvestnik.ru/forum/stalker/1648 В левую колонку Размеры примерно 2,5x3 см. Сегодня.

    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн и вёрстка 2-х сайтов

    $1900

    Требуется разработать дизайн двух сайтов: рекламное агентство и салон красоты. Суммарный бюджет 25.000+20.000 = 45 000р. (это сумма, которую я отправлю с кошелька) Сначала выполняется один, потом другой. Сбор портфолио до вечера четверга, после чего всем заинтересовавшим ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта недвижимости

    $450

    Нужен дизайн сайта агетства недвижимости http://alfa-rielt.ru Дизайн + вёрстка в друпал. Приоритетно постоянное сотрудничество. Возможно дизайн отдельно(естественно, с уменьшением суммы.) Пожалуйста, ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте, работали ли вы с ДРУПАЛ. Если да и есть примеры - вам приоритет, пишите сразу в личку.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад