Stalker-g2

Требуется разработать дизайн двух сайтов: рекламное агентство и салон красоты. Суммарный бюджет 25.000+20.000 = 45 000р. (это сумма, которую я отправлю с кошелька) Сначала выполняется один, потом другой. Сбор портфолио до вечера четверга, после чего всем заинтересовавшим ...