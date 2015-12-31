Strong-man

Андрей Жук Strong-man

 
44 годаБеларусь/Минск
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
tasb
48 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Нужно нарисовать логотип для сайта mirkosmetiki.by
Спасибо заказчику. Корректный, креативный. Все точно в срок. Надеюсь на сотрудничество. Рекомендую.
Гуд работа! Быстро и то что нужно!
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