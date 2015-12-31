Strong-man

Нужно сделать фотоматериал для рекламы строительных работ в соцсети инстаграм. 1) Монолитные работы 2) Отделочные работы по фасаду 3) Устройство газона 4 Чистовая отделка квартир
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт2 года назад
Нужен программист для поддержки сайта работающего на OpenCart, установлен шаблон Jurnal. Нужна периодическая онлайн поддержка, быстрое устранение возникших вопросов и ошибок в работе магазина.Веб-программирование9 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно нарисовать логотип для сайта mirkosmetiki.byЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно сверстать шаблон из готовой PSD для интернет-магзина OpenCart 2.x Магазин косметики mirkosmetiki.by Надоело выкидывать деньги на ветер, только с договором и сделка только через гаранта.HTML-верстка7 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно нарисовать PSD шаблон для интернет-магзина OpenCart 2.x Магазин косметики mirkosmetiki.by Надоело выкидывать деньги на ветер, только с договором и сделка только через гаранта.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$20
10 баллов
8 лет назад
Спасибо заказчику. Корректный, креативный. Все точно в срок. Надеюсь на сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв
Гуд работа! Быстро и то что нужно!