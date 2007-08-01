Нужен подрядчик с опытом разработки сайтов, каталогов-товаров, интернет-магазинов на системе 1С-Битрикс. Опыт создания сайтов от 2-х лет. Можно команду, можно индивидуальный программист. Главное опыт, знания и возможность работы по договору и оплате по безналу. Работа по ...
Команда профессиональных программистов из Москвы с опытом работы более 8 лет выполнит заказ на разработку любого программного обеспечения. Большой опыт паралльного программирования под Linux, отличное знание Linux kernel, опыт разработки patch'ей.
Используемые технологии: C#, C++, Delphi, Assembler x86, ASP .Net, PHP, Perl, Java. Операционные системы: Windows, UNIX (Linux/BSD/Solaris/AIX), QNX, Palm, SymbianOS. СУБД: Oracle, Microsoft SQL, PostgreSQL, Firebird/Interbase. Среди наших заказчиков компании из России, США, Европы и Израиля. Стоимость работ от 20$/час (550 руб./час). Система контроля качества, опытные программисты и менеджеры проектов. Подробнее на сайте http://dev.it-sfera.ru
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1000
Требуется php программист (со знанием API Битрикс) для долговременного сотрудничества. Оплата почасовая. Требования: - знание структуры и API Битрикса на уровне опытного разработчика; - опыт php-программирования; - проживание в Москве или Подмосковье (зарплата в офисе); - умение работать по техническому заданию ...Закрыт14 лет назад
Доброго времени суток, компании "IT Сфера" (http://web.it-sfera.ru) требуется команда субподрядчиков веб-программистов на постоянной основе. Требования: хорошие знания php, опыт создания сайтов от 3-х лет, опыт разработки сайтов на Ajax, и самое важно опыт работы и хорошее знание CMS ...Закрыт15 лет назад
Российской ИТ-компании требуется дополнительно команда программистов для передачи части заказов на субподряд для долгосрочного сотрудничества. Требования: юр. лицо, работа строго по договорам, Россия, Белоруссия, Украина, СНГ. Нам нужны КОМАНДА программистов, а не 1-2 человека. минимальное количестве ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт16 лет назад
Российской ИТ-компании требуется дополнительно команда программистов для передачи части заказов на субподряд для долгосрочного сотрудничества. Требования: юр. лицо, работа строго по договорам, Россия, Белоруссия, Украина, СНГ, разработка windows приложений, БД, графика, сеть. Приветствуется опыт разработки ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Российской ИТ-компании требуется команда php программистов (минимум 2-3 специалиста) для ДОЛГОСРОЧНОГО сотрудничества. Нужна команда с опытом разработки веб-сайтов на "1С-Битрикс" и Joomla, обязателен опыт разработки сайтов с использованием AJAX и технологий Web 2.0. В команде ...Закрыт16 лет назад
Российской ИТ-компании требуется команда php программистов для долгосрочного сотрудничества. Нужна команда с опытом разработки веб-сайтов на "1С-Битрикс" и Joomla, опыт разработки сайтов с использованием AJAX и технологий Web 2.0. В команде интересует не дизайн, а ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Требуется сертифицированный специалист Oracle DBA для консультаций на проект (3-4 месяца) (не в офис и не постоянная, разовая подработка для специалиста). Требования: опыт работы с Oracle от 1 года, сертификат специалиста (строго, только с сертификатом, требования ...Базы данныхнет заявокЗакрыт16 лет назад
Доброго времени суток, компании "IT Сфера" требуется для дальнейшего сотрудничества программист/команда программистов со знанием Cocoa, Objective-C и опытом разработки софта для MacOS X. Нужен mac программер с опытом на свободной основе, т.е. freelancer. Главное, чтобы ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $5000
Российской ИТ-компании "IT Сфера" требуются КОМАНДЫ программистов из регионов для передачи части работ на аутсорсинг. На данный момент мы сотрудничаем с рядом команд из Нижегородской области. Нужны дополнительно команды с опытом программирования более 4-х лет ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1300
Компании "IT Сфера" (http://dev.it-sfera.ru) требуется менеджер ит проектов. Требования: * муж., возраст от 23 лет; * опыт программирования и проектирования приложений для Windows; * знание одного из языков программирования: C#/С++/Delphi; * хорошее понимание айти технологий, процесса разработки ПО; * хорошее знание ...Управление проектаминет заявокЗакрыт17 лет назад
Компании "IT Сфера" требуется профессиональный flasher, для создания flash сайтов. Требование: опыт создания flash сайтов, графические работы.Веб-программирование24 заявкиЗакрыт17 лет назад
Доброго времени суток, ит-компании "IT Сфера" (http://web.it-sfera.ru/) требуется профессиональный разработчик сайтов на Joomla либо Битрикс. (Freelance). Знание либо одного продукта либо оба. Требования: - успешная реализация нескольких проектов; - профессиональное знание PHP+MySQL; - знание API Joomla либо Битрикс; - опыт программирования ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт17 лет назад
компании "IT Сфера" нужен линкменеджер. Интересует услуга по регистрации сайтов в каталогах и обмен ссылками на заказ. Т.е. что надо: есть наши сайты, надо получить n-количество ссылок на сайт. Причём не прямым обменом, а перекрёстным (треугольник). У ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $1000
Есть заказ на программное обеспечение. Специфика - работа с графикой. Есть написанная программа - полетный симулятор. Задача - выводить изображение из программы через несколько проекторов на внутреннюю поверхность сферы с корректировкой (искажение геометрии) изображения каждого проектора чтобы получить непрерывную ...Системное программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Компании "IT Сфера" требуется программист. Знание либо Delphi, либо C#. Опыт работы от 2-х лет, опыт работы с СУБД. Желательно знание PostgreSQL и MS SQL. ЗП от 1 200$. Работа в офисе в ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $1500
Компании "IT Сфера" требуется php-программист. Знание php, mysql, CMS систем (Битрикс, Joomla/Mambo). Опыт работы от 2-х лет, опыт разработки веб-порталов, интернет-магазинов. Желательно знание AJAX, JavaScript. ЗП от 1500$. Работа в офисе в г.Пушкино, МО. Полчаса ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Доброго времени суток, требуется PHP-программист удалёнщик, знания PHP, MySQL, желательно PostgreSQL. Опыт от 2 лет, опыт разработки больших проектов, портфолио. Ссылка на ваше портфолио или описание проектов.Веб-программирование16 заявокЗакрыт17 лет назад
Студии веб дизайна требуется специалист по работе с Битрикс с опытом работы. От вас требуется опыт работы с Битрикс, особое внимание к "Инфоблокам", "Каталог товаров" и "Интернет магазин". Также хотелось бы, чтобы при необходимости вы ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
ИТ компании требуется сделать редизайн сайта под существующий фирменный стиль. Нужна креативность, обычный скучный дизайн не нужен. Также возможно долгосрочное сотрудничество. От вас портфолио с оригинальными идеями веб сайтов. Сообщения веб-мастеров без портфолио и от веб-студий ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт17 лет назад