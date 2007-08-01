Команда профессиональных программистов из Москвы с опытом работы более 8 лет выполнит заказ на разработку любого программного обеспечения. Большой опыт паралльного программирования под Linux, отличное знание Linux kernel, опыт разработки patch'ей.

Используемые технологии: C#, C++, Delphi, Assembler x86, ASP .Net, PHP, Perl, Java. Операционные системы: Windows, UNIX (Linux/BSD/Solaris/AIX), QNX, Palm, SymbianOS. СУБД: Oracle, Microsoft SQL, PostgreSQL, Firebird/Interbase. Среди наших заказчиков компании из России, США, Европы и Израиля. Стоимость работ от 20$/час (550 руб./час). Система контроля качества, опытные программисты и менеджеры проектов. Подробнее на сайте http://dev.it-sfera.ru