Svdness

Артемий Лебедев Svdness

 
27 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
UI/UX Дизайнер

Привет! Меня зовут Артемий Лебедев. Я UI/UX дизайнер. 

Портфолио:

https://www.behance.net/Artemiylebedev

https://dribbble.com/ArtemiyLebedev

Делаю работы по сайту:

  • проектирование
  • дизайн
  • разработка
  • продвижение
  • UX
  • настройка CMS
  • настройка услуги хостинга и доменных имён
  • SSL-сертификаты
Специализация:

  • промо лэндинги
  • интернет-магазины
  • корпоративные сайты
  • мобильные приложения
Индивидуальный Адаптивный Дизайн:

  • Сайтов (промо, бизнес)
  • Landing Page
  • Интернет-Магазинов
Дизайн групп/страниц в социальных сетях:

  • ВКонтакте
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
Дизайн полиграфической продукции:

  • Визитные карточки
  • Дисконтные карточки
  • Буклеты
  • Флаера
  • Листовки

    Дизайн Email Шаблонов

    Дизайн баннеров для сайтов и постов для социальных сетей.

Цена зависит от объема работы и сроков. Все обговаривается индивидуально. 

Буду рад новым заказам, обращайтесь! 

Баннер для сайта
Портфолио
Баннеры
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$4/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$4/час
от $15от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$4/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга