UI/UX Дизайнер
Привет! Меня зовут Артемий Лебедев. Я UI/UX дизайнер.
Портфолио:
https://www.behance.net/Artemiylebedev
https://dribbble.com/ArtemiyLebedev
Делаю работы по сайту:
- проектирование
- дизайн
- разработка
- продвижение
- UX
- настройка CMS
- настройка услуги хостинга и доменных имён
- SSL-сертификаты
- промо лэндинги
- интернет-магазины
- корпоративные сайты
- мобильные приложения
- Сайтов (промо, бизнес)
- Landing Page
- Интернет-Магазинов
- ВКонтакте
- YouTube
- Визитные карточки
- Дисконтные карточки
- Буклеты
- Флаера
- Листовки
Дизайн Email Шаблонов
Дизайн баннеров для сайтов и постов для социальных сетей.
Буду рад новым заказам, обращайтесь!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Хостинг-провайдер Valuehost92 просмотра
- Дизайн концепт - Peaky Blinders132 просмотра
- Landing Page - Wicker Joy bracelets160 просмотров
- HotS Shelter116 просмотров
Баннеры
нет отзывов
$4/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$4/час
от $15от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$4/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга