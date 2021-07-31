TDIdev

Сергей Андросов TDIdev

 
34 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Ваш проводник в мир IT

Занимаемся ведением,разработкой и тестированием проектов.

С нами у вас появится возможность избегнуть многих погрешностей и сохранить время, что является самым значимым нашим ресурсом. Вашему бизнесу необходимо быть на волне, удерживать свой образи безостановочно развиваться, мы поможем Вам в этом!

Обращаясь к нам, Вы получите надежную команду, которая будет вести Ваш проект до финальной стадии, работать по договору и не пропадать в важные моменты.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Не работает Sitemap на ворд прессе

    Ищется специалист для настройки Sitemap на WordPress. Необходимо, чтобы Sitemap правильно отображался в Google Console и обеспечивал индексацию страниц. Требуется опыт работы с настройкой и оптимизацией Sitemap для корректной работы с поисковыми системами.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Написать антидетект-браузер

    Требуется написать антидетект-браузер для работы в команде. Подробное техническое задание будет предоставлено кандидату. Ожидается опыт в системном программировании и разработке веб-приложений.

    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Отреверсить антидетек браузер

    Требуется отреверсить антидетек браузер с целью убрать авторизацию и проверку лицензии. Необходимо провести анализ программного обеспечения и внести изменения для достижения поставленных целей.

    Тестирование ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Обход cloudflare

    Ищется специалист для консультации по обходу анти-бот системы Cloudflare при парсинге данных с использованием Python. Необходимы советы и рекомендации по эффективным методам и инструментам для успешного парсинга.

    CloudflarePython
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Телеграм бот

    Требуется разработка телеграм-бота, аналогичного @MoodmateBot. Необходимо реализовать функционал, который включает в себя взаимодействие с пользователями и возможность обработки запросов. Опыт в веб-программировании является обязательным.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

xtremal29
Михаил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$10
10 баллов
2 года назад
Не работает Sitemap на ворд прессе
финалим проект. Все ок
Жду окончания работы, пока все нормально
Ответный отзыв
freelancimtut
Антон 
20 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Обход cloudflare
CloudflarePython
Рад был сотрудничать с Сергеем! На связи, приятный в общении. Рекомендую!
Спасибо Антону за проделанную работу, нашёл правильное решение проблемы
Ответный отзыв