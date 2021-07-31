Ищется специалист для настройки Sitemap на WordPress. Необходимо, чтобы Sitemap правильно отображался в Google Console и обеспечивал индексацию страниц. Требуется опыт работы с настройкой и оптимизацией Sitemap для корректной работы с поисковыми системами.
Занимаемся ведением,разработкой и тестированием проектов.
С нами у вас появится возможность избегнуть многих погрешностей и сохранить время, что является самым значимым нашим ресурсом. Вашему бизнесу необходимо быть на волне, удерживать свой образи безостановочно развиваться, мы поможем Вам в этом!
Обращаясь к нам, Вы получите надежную команду, которая будет вести Ваш проект до финальной стадии, работать по договору и не пропадать в важные моменты.
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Требуется отреверсить антидетек браузер с целью убрать авторизацию и проверку лицензии. Необходимо провести анализ программного обеспечения и внести изменения для достижения поставленных целей.Тестирование ПОнет заявокЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для консультации по обходу анти-бот системы Cloudflare при парсинге данных с использованием Python. Необходимы советы и рекомендации по эффективным методам и инструментам для успешного парсинга.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется разработка телеграм-бота, аналогичного @MoodmateBot. Необходимо реализовать функционал, который включает в себя взаимодействие с пользователями и возможность обработки запросов. Опыт в веб-программировании является обязательным.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад