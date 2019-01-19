Написать 30 пуш уведомлений для мобильного приложения. Тематика: фитнесс/тренировки дома. 30 пуш уведомлений (15 для женской аудитории и 15 для мужской) 1 уведомление от 50 до 80 символов.
- $30Копирайтинг1 исполнительЗавершен2 года назад
- $40
Сделать дизайн и одностраничный сайт заглушку для мобильного приложения и положить его на хостинг Пример сайта - https://fwomen.me/Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен2 года назад
- $100
Разработать логотип для профиля в Instagram, который будет использоваться также в наружном виде на фасаде магазина. [url=https://www.instagram.com/brandshop_ua/] [/url]Магазин итальянской обуви. Более подробно можем обсудить уже во время утверждения начала работ, спасибоЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
- $100
Здравствуйте, Светлана Понравились ваши работы в портфолио. Хотел бы обратиться к вам и предложить вам разработать логотип для профиля в Instagram, который будет использоваться также в наружном виде на фасаде магазина. [url=https://www.instagram.com/brandshop_ua/] [/url]Названия так и оставим Brand Shop ...Логотипы и Знаки1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $25
Требуется разработка дизайна лендинг сайта Для мобильной версии. Стиль: минимализм, светлые тона Тематика: лендинг страница для успешного предпринимателя. Сайт будет состоять из блоков : [list=1][*]Первый блок название сайта[*]Второй блок галлерея фотографий, возможность сделать карусель. Чтобы пользователю было ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад