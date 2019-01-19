TESLAMAR

Юрий Марчук TESLAMAR

 
28 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$37
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Разработка логотипа для магазина обуви

    $100

    Разработать логотип для профиля в Instagram,  который будет использоваться также в наружном виде на фасаде магазина. [url=https://www.instagram.com/brandshop_ua/] [/url]Магазин итальянской обуви. Более подробно можем обсудить уже во время утверждения начала работ, спасибо

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработка логотипа для Интернет и Офлайн магазина

    $100

    Здравствуйте, Светлана Понравились ваши работы в портфолио. Хотел бы обратиться к вам и предложить вам разработать логотип для профиля в Instagram,  который будет использоваться также в наружном виде на фасаде магазина. [url=https://www.instagram.com/brandshop_ua/] [/url]Названия так и оставим Brand Shop ...

    Логотипы и Знаки1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать дизайн одностраничного сайта

    $25

    Требуется разработка дизайна лендинг сайта Для мобильной версии. Стиль: минимализм, светлые тона Тематика: лендинг страница для успешного предпринимателя. Сайт будет состоять из блоков : [list=1][*]Первый блок название сайта[*]Второй блок галлерея фотографий, возможность сделать карусель. Чтобы пользователю было ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
content_opt
Дарья 
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
$7
10 баллов
2 года назад
Написать текста для мобильного приложения
Приятный заказчик, дает четкие указания и оперативно отвечает на все вопросы:3 С удовольствием буду работать снова.
Дарья, ответственный исполнитесь. Работа была выполнена качественно и в заявленые сроки
Ответный отзыв
MiStre13
Михаил 
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
2 года назад
Сделать одностраничный сайт
Отличный заказчик! Приятно было общаться и работать, всегда был на связи. К работе однозначно рекомендую!
Михаил супер исполнитель. Заказ выполнил раньше заявленного срока. Правки были внесены очень быстро. Михаил всегда на связи и приятный в общении. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 дней назад
$100
10 баллов
4 года назад
Разработка логотипа для магазина обуви
Сотрудничество прошло на отлично! Юрий предоставил подробно заполненный бриф, был всегда на связи, работу принял без правок и сразу же оплатил её. Мои наилучшие рекомендации как порядочному заказчику.
Отличная работа. Сервис на высшем уровне. Как заказчик, я получил максимум результата. Все было очень просто и не дорого. Заполнил бриф по пожеланиям - получил результат, который ожидал. Без сюрпризов Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
vitilik
28 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Сделать дизайн одностраничного сайта
Чётко поставленная задача, лёгкое общение. Остался доволен сотрудничеством. Рекомендую.
Отличный исполнитель. Выполнил всю работу качественно и раньше срока, отвечает быстро. Правки вносит со скоростью света.
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