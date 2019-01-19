Здравствуйте, Светлана Понравились ваши работы в портфолио. Хотел бы обратиться к вам и предложить вам разработать логотип для профиля в Instagram, который будет использоваться также в наружном виде на фасаде магазина. [url=https://www.instagram.com/brandshop_ua/] [/url]Названия так и оставим Brand Shop ...