Разработка логотипа для Интернет и Офлайн магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт1 заявка144 просмотра

Здравствуйте, Светлана

Понравились ваши работы в портфолио. Хотел бы обратиться к вам и предложить вам разработать логотип для профиля в Instagram,  который будет использоваться также в наружном виде на фасаде магазина. 

Названия так и оставим Brand Shop или BrandShop, как будет лучше более выгодно на макете. Особых пожеланий нет, кроме использование цветов, логотип будет размещен на черном фоне

Более подробно можем обсудить уже во время утверждения начала работ, спасибо 

6 лет назад
TESLAMAR
30 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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