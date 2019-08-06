Требуется дизайнер в области дизайна логотипа / надписей. Необходимо предоставить несколько идей для логотипа фирмы. От вас требуется креативность, опыт работы в соответствующей сфере, доступность онлайн. Срок выполнения – 2 дня. Укажите ваши расценки.
Разработка логотипа для Интернет и Офлайн магазина
Здравствуйте, Светлана
Понравились ваши работы в портфолио. Хотел бы обратиться к вам и предложить вам разработать логотип для профиля в Instagram, который будет использоваться также в наружном виде на фасаде магазина.
Названия так и оставим Brand Shop или BrandShop, как будет лучше более выгодно на макете. Особых пожеланий нет, кроме использование цветов, логотип будет размещен на черном фоне
Более подробно можем обсудить уже во время утверждения начала работ, спасибо
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