Разработка логотипа для Интернет и Офлайн магазина

Здравствуйте, Светлана

Понравились ваши работы в портфолио. Хотел бы обратиться к вам и предложить вам разработать логотип для профиля в Instagram, который будет использоваться также в наружном виде на фасаде магазина.

Названия так и оставим Brand Shop или BrandShop, как будет лучше более выгодно на макете. Особых пожеланий нет, кроме использование цветов, логотип будет размещен на черном фоне

Более подробно можем обсудить уже во время утверждения начала работ, спасибо