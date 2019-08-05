Разработать логотип

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Закрыт17 заявок281 просмотр

Необходимо разработать дизайн логотипа для сайта sovmestimi.ru. Сайт о совместимости мужчин и женщин по знаку зодиака, именам, гороскопам и т.д. Цветовая гамма красная. Нужно что-то упрощенное, в стиле минимализм. Если сработаемся, закажу у вас 12 знаков зодиака.

Внимание! Для сотрудничества нужно накидать (хотя бы на бумаге или очень просто) ваш вариант логотипа и прислать его мне. Если ваша идея классная, мы начнем работать.

6 лет назад
sandi107
Алекс 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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