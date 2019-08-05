Разработать логотип

Необходимо разработать дизайн логотипа для сайта sovmestimi.ru. Сайт о совместимости мужчин и женщин по знаку зодиака, именам, гороскопам и т.д. Цветовая гамма красная. Нужно что-то упрощенное, в стиле минимализм. Если сработаемся, закажу у вас 12 знаков зодиака.

Внимание! Для сотрудничества нужно накидать (хотя бы на бумаге или очень просто) ваш вариант логотипа и прислать его мне. Если ваша идея классная, мы начнем работать.