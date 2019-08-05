Логотип для интернет магазина электроники

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Закрыт33 заявки1050 просмотров

1) Магазин электроники 18650.in.ua

2) Черный, белый и серый цвет

Файлы:

В - шрифт который надо использовать

Лого2 - пример того что нравится,

Лого1 - как должно быть все размещено

6 лет назад
Runover11
34 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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